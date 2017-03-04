選前不說選後表態 反同團體抨擊挺同民代騙選票

2017-03-04 16:26

〔記者楊綿傑／台北報導〕滿天星素人連線今舉行「百萬大叔站出來，陽春麵大會師」活動，反同家長也將砲口對準挺同婚政治人物，一一點名要求下台，嘲諷政府簡直將全民健保，變成愛滋健保。

反同婚家長點名包括台中市長林佳龍、民進黨立院黨團總召柯建銘、民進黨立委蕭美琴、王定宇，以及時代力量立委黃國昌，在選前都沒有提到對同婚議題的看法及立場，選後竟然挺同，有如騙選票，呼籲群眾站出來，讓他們下台。

在隨後的短劇中，則以誇張手法，嘲諷政府將開放愛滋病藥物吃到飽、吃到撐，適用對象可能包括假借工作證來台的外國人，以及來台結婚的同志，此舉將拖垮台灣健保制度。

主持人指出，一名愛滋患者一年要用掉30萬，如放任外國愛滋患者大舉入台，台灣民眾恐成冤大頭，所以號召大家拒絕繳健保費，並將放大版健保卡踩破，象徵對制度的不滿。