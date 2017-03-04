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六房媽祖會共同承擔過爐費用 5年後開始

2017-03-04  16:14

〔記者詹士弘／雲林報導〕六房媽過爐經費分擔有新變革，中華民國六房媽會為降低值年爐主負擔，避免爐主招募股東衍生紛爭，決與紅壇爐主共同擔承過爐費用，今天下午在斗六大北勢臨時紅壇擲筊，除決定今年六房媽過爐時間，定為農曆4月12日早上7點發炮起駕外，也決定六房媽會在5年後，從大北勢股開始補助過爐費用。

中華民國六房媽會理事長吳錦宗今天下午依據古禮，以擲筊方式，確定今年度六房媽過爐時間為農曆4月12日（國曆5月7日）早上7點；之後並擲筊請示六房媽，決定六房媽會從何年開始補助爐主過爐費用。

擲筊順序分別為108-109年斗南-新厝寮、109-110年土庫股-土庫、110-111年五間厝股-下埤頭、111-112年大北勢股-大北勢、112-113年過溪股-溪埔仔廓，結果除了111-112年大北勢股-大北勢拿到一聖筊外，其餘都是笑筊，在六房媽決定下，六房媽祖會於5年後才會補助爐主，也剛好完成各股5年輪值。

吳錦宗表示，由於5年後六房媽才開始補助爐主，而本屆的理監事會再1年10個月就卸任，所以經費分擔比率等相關細節部分，將由第4屆代表會決定，基本上六房媽會補助不會超過經費的4分之1，以尊重爐主及各股承辦的主體性，也能發揮分擔經費負擔的效果。

吳錦宗強調，中華民國六房媽會決定補助值年爐主，主要是因應時代變遷需求，建立制度，並減輕爐主的負擔。

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  • 中華民國六房媽會理事長吳錦宗在斗六大北勢臨時紅壇，擲筊請示六房媽祖。（記者詹士弘攝）

    中華民國六房媽會理事長吳錦宗在斗六大北勢臨時紅壇，擲筊請示六房媽祖。（記者詹士弘攝）

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