滿天星反同集會 要求蔡英文接見家長
反同團體滿天星素人連線4日舉行「百萬大叔站出來-陽春麵大會師」活動，號召民眾上街表達訴求。（記者方賓照攝）
〔記者楊綿傑／台北報導〕「同婚修法無限期擱置！」由滿天星素人連線舉辦的「百萬大叔站出來，陽春麵大會師」午後於青島東路展開，主辦單位指出，今天就是滿天星的第一次集會，現場慷慨激昂。
今天參與民眾均身著「自己的孩子自己救」的白色T恤，手持滿天星花卉，每人帶著一碗泡麵，並群聚用餐，有不少家長帶著自己的孩子前來聲援。滿天星除帶領現場民眾拒絕外國人愛滋享健保、拒絕同志教育進校園、拒絕同婚修法害台灣等，也演出5國元首（美國川普、俄國普丁、日本安倍、德國梅克爾、新加坡李顯龍）共同嘲笑台灣撿他們不要的（指挺同），引發現場群眾迴響。
原為挺同成員的劉媽媽說，小孩童言童語拍了張「老師為什麼要露奶奶」的標語拍照上傳而已，就遭到大批挺同人士的霸凌與干擾，她發現挺同議題後面綁架了許多東西，包括極為荒謬的性平教材。劉媽媽批評，法案不具程序正義，也沒有理性溝通，為什麼現在竟然是「性別主流」，而不是「家庭主流」，要求總統蔡英文接見現場家長及孩子。
滿天星號召家長帶著小孩，站出來反同。（記者楊綿傑攝）
現場民眾展開「陽春麵大會師」。（記者楊綿傑攝）
反同團體滿天星素人連線4日舉行「百萬大叔站出來-陽春麵大會師」活動，號召民眾上街表達訴求。（記者方賓照攝）
反同團體滿天星素人連線4日舉行「百萬大叔站出來-陽春麵大會師」活動，號召民眾上街表達訴求。（記者方賓照攝）
五國元首嘲諷小英行動劇。（記者楊綿傑攝）
反同團體滿天星素人連線4日舉行「百萬大叔站出來-陽春麵大會師」活動，號召民眾上街表達訴求。（記者方賓照攝）
反同團體滿天星素人連線4日舉行「百萬大叔站出來-陽春麵大會師」活動，號召民眾上街表達訴求。（記者方賓照攝）
反同團體滿天星素人連線4日舉行「百萬大叔站出來-陽春麵大會師」活動，號召民眾上街表達訴求。（記者方賓照攝）
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