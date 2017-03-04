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「水染‧經緯‧穿針引線」聯展今登場 原民工藝師秀創作

2017-03-04  15:44

〔記者王榮祥／高雄報導〕「水染‧經緯‧穿針引線～駐館工藝師聯展」，今在高市原住民故事館登場，聯展內容涵蓋卡那卡那富、泰雅、布農等三族的傳統精髓，歡迎民眾親身體驗原民豐沛創意。

聯展開幕式由高市副秘書長林英斌主持，他表示展覽創作是由原住民故事館徵選出的3位工藝匠師，將去年駐館創作集結推出﹔林英斌也肯定原民部落工場（故事館空間之一）促進工藝匠師手工藝品研發，也相互刺激創作品質，讓部落工場朝觀光工場概念邁進。

高市原民會副主委陳幸雄說明，105年原民會辦理駐館工藝師徵選計畫，吸引來自那瑪夏區「瑪雅工坊」誽鄔‧昂艿‧卡阿妃雅誽老師、桃源區「SABU布農情工坊」古淑花老師、仁武區「番特西手工藝術坊」賴字永老師與周淑櫻老師進駐，透過不同部族文化、生活故事及工藝技法分享，共同創作屬於高雄市特有的文創商品，一年後聯合呈現創作成果。

聯展即日起至4月9日止，原民會歡迎市民瞭解原民的創作故事，沈浸在藝術饗宴裡。詳細活動可至高市原民會官網或電洽07-7406511。

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  • 水染‧經緯‧穿針引線～駐館工藝師聯展」今展開。（記者王榮祥攝）

    水染‧經緯‧穿針引線～駐館工藝師聯展」今展開。（記者王榮祥攝）

  • 水染‧經緯‧穿針引線～駐館工藝師聯展」。（記者王榮祥攝）

    水染‧經緯‧穿針引線～駐館工藝師聯展」。（記者王榮祥攝）

  • 原民工藝師融合傳統與實用性的作品。（記者王榮祥攝）

    原民工藝師融合傳統與實用性的作品。（記者王榮祥攝）

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