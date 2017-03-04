宜縣錦鯉推廣 愛鯉人士喻養錦鯉比「養小三」好

2017-03-04 15:43

［記者游明金／宜蘭報導］宜蘭縣錦鯉養殖推廣展示會今起兩天，在新月廣場展出；宜縣錦鯉研究協會理事長鄭秉峯說，養錦鯉比養小三好，賞心悅目又不會跟老婆爭寵，這幾年，錦鲤身價被中國土豪炒作，去年日本拍賣會，1尾56公分長的大正三色錦鯉，拍賣價飆到800萬元。

睽違5年，宜縣錦鯉研究協會再度舉辦養殖推廣展示會，展示13種代表性種類。鄭秉峯說，錦鯉是「水中活寶石」，悠遊水中色彩繽紛，目前略分為大正三色、昭和三色、寫類、紅白等魚種，各具特色，以寫類來說，魚身色彩像是山水畫寫意，相當漂亮，養錦鯉比養小三好，賞心悅目不會亂跑，回家就看得到，老婆也會喜歡。

鄭秉峯指出，錦鯉拍賣價格，這幾年受到中國土豪炒作影響，拍賣價飆很高，去年日本拍賣會，1尾大正三色、身長56公分、2歲大錦鯉，中國一名陳姓科技商人竟以800萬元台幣標走，2012年日本帶來1尾身長90公分的「昭和三色」錦鯉，到台灣參加亞洲大賽，4名保鑣小心翼翼扛進會場，最後以2450萬元日幣（約台幣662萬元）被買走，都相當驚人。

鄭秉峯說，台灣錦鯉外銷產值1億餘元，台灣市場能接受的行情，1尾約在20萬至30萬元之間，這次展出最大尾錦鯉是86公分的「大正三色」魚種，今天還有1天展示，歡迎下午3點前到會場參觀。

宜蘭市長江聰淵也應邀到場，他表示，蘭陽平原水質純淨，得以飼養優質錦鯉，宜縣在前兩年的全國錦鯉品評會都獲得佳績，希望藉由展示會推廣，讓更多人學會飼養與鑑賞。