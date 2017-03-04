「宜蘭獎系列」 廖啓恒創作展登場
2017-03-04 15:37
［記者游明金／宜蘭報導］宜蘭美術館推出「心象．意象．藝由畫境—廖啓恒創作展」，廖啟恒是宜蘭美展常勝軍，也是宜蘭獎得主，美術館首次推出「宜蘭獎系列」展，就由廖擔綱展出；他的作品橫跨水墨、油畫、水彩等領域，由心出發、寫景造境，以大自然作素材加上創造改變，每件作品都是獨一無二。
「廖啓恒創作展」今天在宜蘭美術館開幕展出，這是美術館首次以「宜蘭獎系列」為主題的展覽。宜蘭縣政府文化局長李志勇指出，廖啓恒是宜蘭美展常勝軍，曾獲得多次首獎，對於各種媒材應用創作得心應手，能有如此豐碩成果，除了自身才氣，也是不斷學習，努力充實自己。
李志勇說，廖啟恒自國立臺灣藝術大學造形藝術研究所畢業後，到福建師範大學攻讀博士，已具博士候選人資格，目前在新北的德霖科技大學與宜縣佛光大學任教，廖啟恒是宜蘭人，近幾年回到故鄉，將個人美感訴諸於故鄉景色，筆觸揮灑靈動有力，譜出深富節奏色彩交響曲。
廖啟恒指出，把具象景色融入於抽象畫作，是他創作的一貫特質，也有許多新的突破，例如將畫面空間分割為塊面作品，運用拼貼、並置、重疊、顛倒的多元手法，也開始出現象徵性符號，黯淡灰黑色調更產生多重想像空間，他的創作已從純粹風景描繪，逐漸轉變為探索歷史、社會議題的當代繪畫。
「廖啓恒創作展」展至4月9日，希望透過宜蘭美術館的平台，讓「宜蘭獎」吸引更多傑出創作者，在這平台上共同競演，相互對話。
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