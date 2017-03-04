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花5萬換的學期課表長這樣！讓大學生超崩潰....

這就是砸了5萬元，換來的學期課表，讓網友笑翻！ （圖擷取自DCARD）

2017-03-04  15:54

〔即時新聞／綜合報導〕這就是砸了5萬元，換來的學期課表，讓網友笑翻！

一名大學生在社群網站《DCARD》發文，他說，上學期末選課抽籤結束，和同學分享新課表，有人表示「只抽到兩門，有點小難過」、還有人說「Yes，四門」、「你們嫩，我五門課全都抽到」！

在同學興高采烈的討論下，原PO也打開手機查詢課表，沒想到看到後讓他大吃一驚，還以為手機當機，因為課表上竟然只有「導師時間」，這讓他大嘆，「叫我一學期交5萬多塊來上導師時間哦」。

同學在看到原PO的課表後，也紛紛笑翻，當下讓他超無言；其他網友見狀也笑說，「5萬塊的導師時間，被你笑死」、「週休六日」、「課用抽的哦，也太慘」。

原PO隨後也更新文章，他表示，他們學校是採用抽籤，以電機系課程為例，假如有三門課程是大三大四合開，一個班級約50人，4個班級就200人，全部「共估」的機率約1.1％，「沒錯！我就是1.1％，我就是那個運氣人品大爆發的人」，所幸在跪求之下，課表才勉勉強強加到18學分。

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