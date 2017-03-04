竹縣首座毛小孩運動公園啟用 明辦造型選美賽

新竹縣寵物運動公園內設計波浪棧道，讓很多愛犬族看到了都忍不住先玩為快。 （記者黃美珠攝）

2017-03-04 15:33

［記者黃美珠／竹東報導］新竹縣第1個，讓喜愛毛小孩的民眾，可以跟自家毛小孩一起做運動的寵物運動公園，今天在竹東河濱生公園啟用了！

專供毛小孩自由活動的空間約有300坪，造價285萬，不僅分成了大型犬和小型犬區，也設計了狗狗迷宮、跳高輪胎架、波浪棧道、翹翹板、遊戲沙坑、地洞、跨欄等寵物專用的遊樂設施，讓很多愛犬族看到了，都忍不住先玩為快。

這座公園是新竹縣政府與竹東鎮公所，共同爭取環保署的「建構寧適家園計畫～營造友善城鄉環境」拔尖競爭型計畫，最後獲得中央核定5000萬，打造「靚靚環保新竹東計畫」，而寵物運動公園就是本案中的1項子計畫。

新竹縣長邱鏡淳說，現在很多人把毛小孩視為家人。頭前溪河濱公園內的寵物公園鄰近停車場，現場為又有大片綠草地及設施，適合主人和毛小孩同遊。

竹東鎮長徐兆璋說，希望藉由寵物公園的設置，讓河濱公園設施不只更加友善人，也能友善其他的物種。

他也提醒飼主們，寵物運動公園現場設有狗便清潔袋立箱，及「遛狗不留便」宣導立牌，希望大家享受這個新的友善環境的公園外，也要同樣友善回饋環境。

而為了慶祝這座公園的誕生，鎮公所將藉著舉辦「2017竹東春櫻花海節」活動，在明天下午1點半舉行「毛小孩造型選美比賽」。

鎮公所表示，這次比賽指定造型主題為「客家風情」、「粉紅派對」、「春日花漾」3項，以呼應竹東客家大鎮及河濱公園春天花景等，歡迎民眾一起前來欣賞、評比、給讚。