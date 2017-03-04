屏東枋寮肉鴨場確診H5N8 撲殺1456隻
2017-03-04 15:05
〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東枋寮鄉1處肉鴨場確診感染H5N8亞型高病源禽流感陽姓，屏縣家畜疾病防治所依標準作業程序啟動防疫機制，完成場內1456隻肉鴨撲殺作業。
縣府指出，鴨隻目前均需經過中央動物防疫機關指定的檢驗單位檢驗，並檢附檢驗報告才能送往屠宰場，3月3日在枋寮鄉1處肉鴨場檢體確診H5N8亞型高病原性禽流感陽性，家畜疾病防治所立即依標準作業程序啟動防疫機制，趕赴該場撲殺1456隻肉鴨，並督導業者完成場區清潔及消毒工作，降低疫情傳播風險。
屏縣家畜疾病防治所所長李永文表示，鴨科動物是禽流感重要保毒動物之一，感染時沒有明顯的臨床症狀，僅可能發生攝食量、飲水量或產蛋率下降等現象，建議畜主每日自主觀察場內禽隻健康情形，遇有前揭現象或死亡率異常增加情形時，主動通報動物防疫機關協助檢診，釐清可能原因，以減輕損失及降低防疫風險。
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