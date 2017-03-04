2歲8月娃兒萌種樹 台東森林公園期待綠蔭
2017-03-04 14:57
兩歲八個月的曾小弟也來種樹。（記者張存薇攝）
［記者張存薇／台東報導］春暖花開種樹囉！林務局台東林區管理處、台東縣政府今天聯合舉辦植樹活動，民眾合力在森林公園鷺鷥湖種下福木、大葉山欖等樹苗，才2歲8個月大的曾小弟也與爸爸媽媽一起種樹，親近土地、守護台灣！
從今天開始，台東林管處分東海岸、縱谷、南迴局四區等規劃14場次植樹贈苗活動，台東林管處長劉瓊蓮指出，今年的植樹活動與台東縣關懷生命協會、台灣穿山甲保育協會合作，民眾可持106年未開獎的發票前往各贈苗場次，每2張發票或廢電池2顆可兌換1株苗木、3張或3顆換1株香草植物，募集的發票會捐給在地的保育團體，歡迎民眾就近參與贈苗活動。
因台東森林公園樹木去年遭尼伯特颱風摧毀，劉瓊蓮、縣府秘書長陳明仁、東管處長林信任、農業處長許瑞貴今天帶領3、400位民眾，一起騎車到鷺鷥湖，再攜手種下福木、大葉山欖、瓊崖海棠等600株苗木，希望森林公園早日恢復綠蔭成林。
台東林管處指出，10日大王國小音樂市集、11日武陵2626市集、18日鐵花村嘿森市集及東河香丁節、26日初鹿枇杷節活動均有贈苗活動，詳情可參考植樹月網站。
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