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圓市民「耕一畝田」夢想 大主鋤農場二場開張

屏東市大主鋤2場共262個耕作單位，年租金2千元，禁止搭設棚架，市公所籲請承租戶遵守規定，以免被收回承租權。（記者李立法攝）

2017-03-04  15:08

〔記者李立法／屏東報導〕屏東市公所開辦的「大主鋤農場」，圓了許多市民「耕一畝田」的夢想，因第1農場耕地有限，排隊租地的民眾相當多，市公所為此向台糖租地開闢第2農場，今天開始啟用，市公所籲請承租戶確實遵守耕作規定，以免被回租地。

屏東市公所7年多前向台糖承租屏東市郊忠孝路旁一塊將近5公頃農地作為「大主鋤農場」，分割成近5百塊各20坪大小租地，開放給市民承租體驗當農夫的樂趣，很快就被承租一空，排隊候租人數超過300人，為解決市民租地耕種需求，市公所在屏東2代加工出口區旁承租一塊3.1公頃的台糖農地，開闢第2農場。

市公所表示，新啟用的大主鋤2場規劃為262個耕作單位，一年租金2千元，耕地內禁止搭設棚架，請承租戶遵守規定，公所將派員加強清查，若有租而不耕閒置租地情形，將收回承租權。

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