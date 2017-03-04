中市知高橋7日起台電施工 駕駛請改道

2017-03-04 14:20

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台電公司將自3月7日上午10時起，於中市五權西路二段知高橋車道上，施作知高橋改建工程管線埋設及附掛作業，為期61日，請駕駛改道。

中市建設局表示，市區來車請改道行駛，而工業區往市區方向則維持使用已搭建完成的通行便橋，行經該路段車輛需依通行導引標誌及替代道路指示標誌行駛。

台電台中供電區營運處將在知高橋改建工程施作管線埋設及附掛作業，從3月7日上午10時起，於縣道136線（五權西路）16K＋570起至16K＋920處施工，除於知高橋橋體兩端新設人孔各1座，並將特高壓電纜牽引附掛至新建的知高橋鋼箱梁內，工期約需61日。

建設局表示，該工程將利用五權路二段，也就是知高橋原有橋梁車道進行施工，市區往國道1號高速公路，將改道至上游側施工便橋北上國1交流道專用道，而市區往工業區方向高度於3.8m以下車輛，將改道至上游側施工便橋機慢車道，高度超過3.8m的大型車輛，請行駛知高橋既有外側車道。 至於工業區往市區方向則維持使用已搭建完成的通行便橋，該路段也將設置通行導引標誌及替代道路指示標誌，提醒用路人避開施工路段，避免交通阻塞。

建設局提醒駕駛在施工期間，提早出門並避開管制路段，確保行車安全、順暢，民眾也可撥打1968或收聽警廣，瞭解最新施工路況。