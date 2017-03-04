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滿天星聚集反同婚 挺同婚人士「路過」嗆聲

2017-03-04  14:13

〔記者楊綿傑／台北報導〕由滿天星素人連線舉辦的「百萬大叔站出來，陽春麵大會師」活動即將於下午兩點鐘在青島東路展開，現場已經在進行最後彩排，不過彩排過程中也遭遇挺同婚團體「路過」中山南路嗆聲，但未釀衝突。

為抗議政府推行同婚法案，滿天星素人連線號召素人父母推著娃娃車全家出動上街吃陽春麵，同時將發表反同婚修法宣言，並呼籲全民拒繳健保費。滿天星指出，今天就是要「三拒侵安」，包括拒絕外國人愛滋享健保、拒絕同志教育進校園、拒絕同婚修法害台灣等。

滿天星也預告，今天有相當精彩的節目，如全場脫掉口罩、戴上口罩拒絕彩虹恐怖、陽春麵大會師；嘲諷外國愛滋戀人忙結婚感謝台灣有愛、川普五大元首佩服蔡政府勇氣的短劇；並發表罷免立委黃國昌的進度。

彩排過程中，有大約10名挺同婚人士手舉彩虹旗及標語，「路過」中山南青島東路口，滿天星也派出數名工作人員手舉「同婚修法無限期擱置」、「自己的孩子自己救」等標語到警力管制「邊界」迎戰，挺同婚人士高喊「自己的婚姻自己決定」，雙方以言語互嗆，但未有進一步衝突。

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  • 反同婚與挺同婚人士短兵相接，言語互嗆，但未有肢體衝突。（記者楊綿傑攝）

    反同婚與挺同婚人士短兵相接，言語互嗆，但未有肢體衝突。（記者楊綿傑攝）

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