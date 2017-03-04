企業家回饋家鄉 助學瑞芳家扶兒

2017-03-04 14:12

〔記者林欣漢／新北報導〕出身新北市瑞芳的許淑銀與丈夫吳繁榮經商有成，成立「金玉梅獎助學金」回饋故鄉，連續6年發放獎助學金嘉惠瑞芳學子，今天有30人獲獎，吳繁榮夫婦也大方分享創業歷程，鼓勵學子長大有能力時，也能關懷與回饋社會。

吳繁榮夫婦今天在瑞芳龍巖宮送出7萬5000元紅包，國中生每人3000元、國小生每人2000元，名額各15人，學生接過獎學金，也回贈自己親手做的手工皂、卡片，表達感謝心意，學生王婉柔說：「會好好利用獎學金買自修書或文具，好好讀書。」

吳繁榮是彰化人，父親長年在南部工作，由祖母撫養長大，他年輕時當過採購、業務，後來開創賢億企業公司，主要從事五金工具、消費性電子產品及汽車零配件出口貿易，為感念祖母養育之恩，以祖母法號「金玉梅」為名發放獎助學金，回饋鄉里嘉惠青年學子。

就讀汐止秀峰高中2年級的李佳成，去年獲家扶幫助，到美國高中交換留學三星期，今天也到場分享心得，他說，美國學生比較獨立，上課敢提問，報告也比較多，未來想朝外交、國貿方向努力，多認識國際朋友。

吳繁榮、許淑銀表示，藉由獎助學金拋磚引玉，讓品學兼優的孩子也能減輕家裡經濟壓力，並從受獎過程中增加自信心，懷抱感恩之心。