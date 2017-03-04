板橋農會100周年 1頁地方發展史
〔記者何玉華／新北報導〕盈餘在全國302家農會排名第一的新北市板橋農會，今年100歲，今天上午在農會大樓前舉辦「板農薪傳‧百年歡慶」公益捐贈及愛心園遊會活動，市長朱立倫受邀出席，肯定其服務農友100年實在不簡單，如今更為農民創造市場，也協助新北市推廣有機農業，更是幫助青年回鄉做青農的支持力量。
板橋區農會創立於民國7年，見證板橋地區的發展，從早期農業社會，農民與農會互相依存的年代，至民國70至80年代，金融、證券業發展，經濟起飛， 地方金融逐漸發展，板橋農會信用部存放款逐年累積，為農會經營打下根基；民國66年落成板橋農會第一大樓，樓高35公尺，是當時板橋區的最高大樓，更是第一座具有抗震概念的大樓。
朱市長表示，板橋農會無論是在信用部的業績，或是各項服務農民的績效上，都是全台灣第一名，欣逢百歲生日，期望大家齊心努力再創百年大業。
現場準備了100斤湯圓，分送現場來賓及與會大眾，還有近30個由農會家政媽媽及農會員工組成的特色攤位，販售手工製作的草仔粿、油飯、泡菜、桂圓米糕、壽司、香辣鳳足、鹹豬肉、燒餅、麻油雞飯、手工餅乾、堅果養生饅頭等古早味美食及優質農特產，攤位所得將全數捐贈公益團體，農會也加碼提撥50萬元支持。
板橋農會邁入創 立100年，一路成長至今，盈餘在全國302家農會排名第一， 農會更始終本著「取之社會、用之社會」的理念，今日慶祝活動舉辦 愛心園遊會義賣、捐贈50萬元給公益團體，現場還準備100斤熱 騰騰的湯圓分送給民眾，新北市長朱立倫也到場祝賀， 讚許農會隨時代轉型持續為農民服務、提供優質安全農特產品為消費 者的食安把關。
朱市長在致詞時表示，板橋農會是全國第一的農會，除經營績效亮眼 ，農會在農產品推廣上，積極協助各地農會推廣農特產品，更致力將 安全農產品推薦給消費者，農會超市配合市府政策，成立「新北小農 鮮鋪」第一個據點，對扶植在地農友，給予行動上的支持。他並強調 農會是農友重要的夥伴，亦感謝農會秉持服務農民、愛農業的核心價 值。
板橋農會創立於民國7年，今（4）日於農會大樓前舉辦「板農薪傳‧百年歡慶」公益捐贈及愛心園遊會活動，新北市長朱立倫特別到場祝賀，並感謝板橋農會百年來，服務農民、創造市場的努力成果。
朱市長讚許板橋農會無論是在信用部的業績，或是各項服務農民的績效上皆位居全台灣第一名，這都是主事者領導有方，以及幹部、所有會員共同打拚的成果。欣逢板橋農會百歲生日，他期望大家齊心努力再創百年大業。
農業局說，板橋農會創立100年，一路成長至今，盈餘在全國302家農會排名第一，始終本著「取之社會、用之社會」的理念，今日慶祝活動舉辦愛心園遊會義賣、捐贈50萬元給公益團體，現場還準備100斤的紅湯圓分送民眾，並持續為農民服務、提供優質安全農特產品，為消費者的食安把關。
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標題：板橋農會100周年 1頁地方發展史
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