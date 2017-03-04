竹市「慢跑在林間」開跑 十八尖山賞花去

2017-03-04 13:53

〔記者王駿杰／新竹報導〕2017新竹市賞花季活動「慢跑在林間」今在十八尖山開跑，現場吸引近千名慢跑愛好者參與，大家在副市長沈慧虹鳴槍後起跑，享受慢跑在林間，伴隨十八尖山鳥語花香的春天氣息。

本次活動特別邀請出征斯巴達超級馬拉松長跑選手劉國華、胡榮清與民眾一起早起慢跑，欣賞春景及音樂演出，並向參加民眾分享斯巴達超級馬拉松的經驗。

每週至少跑3次半馬的安先生說，他已經連續2年參加十八尖山慢跑，十八尖山環境好，一路樹林成蔭，鳥語花香，且市府近年來積極改善環境，是慢跑散步的好地方。

市府城市行銷處表示，今年賞花季在十八尖山除有慢跑活動，更舉辦「慢步在林間，打卡抽好康活動」，邀請民眾分享十八尖山梅花亭美景，即日起至3月21日，民眾只要到十八尖山「寶山路入口意象」或「梅花亭」拍照留念，將照片上傳並打卡於「新竹市賞花季」粉絲專頁活動頁面，即可獲得抽獎資格。承辦單位將在3月22日公布50位幸運得主，可獲得休閒健行背包1個。