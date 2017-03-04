| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

竹市「慢跑在林間」開跑 十八尖山賞花去

2017-03-04  13:53

〔記者王駿杰／新竹報導〕2017新竹市賞花季活動「慢跑在林間」今在十八尖山開跑，現場吸引近千名慢跑愛好者參與，大家在副市長沈慧虹鳴槍後起跑，享受慢跑在林間，伴隨十八尖山鳥語花香的春天氣息。

本次活動特別邀請出征斯巴達超級馬拉松長跑選手劉國華、胡榮清與民眾一起早起慢跑，欣賞春景及音樂演出，並向參加民眾分享斯巴達超級馬拉松的經驗。

每週至少跑3次半馬的安先生說，他已經連續2年參加十八尖山慢跑，十八尖山環境好，一路樹林成蔭，鳥語花香，且市府近年來積極改善環境，是慢跑散步的好地方。

市府城市行銷處表示，今年賞花季在十八尖山除有慢跑活動，更舉辦「慢步在林間，打卡抽好康活動」，邀請民眾分享十八尖山梅花亭美景，即日起至3月21日，民眾只要到十八尖山「寶山路入口意象」或「梅花亭」拍照留念，將照片上傳並打卡於「新竹市賞花季」粉絲專頁活動頁面，即可獲得抽獎資格。承辦單位將在3月22日公布50位幸運得主，可獲得休閒健行背包1個。

廣告
  • 2017新竹市賞花季活動「慢跑在林間」今在十八尖山開跑，現場吸引近千名慢跑愛好者參與。（記者王駿杰攝）

    2017新竹市賞花季活動「慢跑在林間」今在十八尖山開跑，現場吸引近千名慢跑愛好者參與。（記者王駿杰攝）

  • 參加「慢跑在林間」活動的民眾，擺動雙腳邁步向前的同時，大口吸進的是十八尖山上或濃郁或淡雅的花香。（記者王駿杰攝）

    參加「慢跑在林間」活動的民眾，擺動雙腳邁步向前的同時，大口吸進的是十八尖山上或濃郁或淡雅的花香。（記者王駿杰攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 十八尖山 新竹市賞花季 路跑
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
吃飽飽✧煎鮪魚丼飯
好下飯✧泡菜牛肉
甜湯✧白木耳蓮子湯
牛肉這樣切才好吃？
轉寄

標題：竹市「慢跑在林間」開跑 十八尖山賞花去


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月4日‧星期六‧丁酉年二月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.