桃園大華中學女聲合唱 險勝奪國中團體組第一

大華中學合唱團贏得「全國學生音樂比賽」女聲合唱國中團體組第一名。（大華中學提供）

2017-03-04 13:39

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園楊梅區私立大華中學合唱團參加「全國學生音樂比賽」，以0.1分的些微差距，擊敗強敵培英國中，贏回女聲合唱國中團體組第一名，合唱團員們說，他們喜歡唱歌，是紓壓最好方法，如今還能為校爭光，非常開心。

由國立台灣藝術教育館主辦的「全國學生音樂比賽」，3日在基隆市七堵國小舉辦女聲合唱國中團體組決賽，共有大華中學等16校參賽。

大華中學演唱日文歌曲，最終以優美歌聲、絕佳默契與沉穩台風，以90.26分，贏回特優，險勝另一所同樣被評為特優的培英國中0.1分，抱回全國第一。

合唱團指導老師楊靜音說，大華中學雖沒有音樂班，但老師們非常重視學生的興趣，讓喜歡唱歌的學生組成合唱團，希望學生除了讀書，也要均衡五育發展。

為了準備全國學生音樂比賽，楊靜音每天帶著合唱團員們花上數個小時練習，團員們非但不以為苦，還發現每天唱歌可以紓緩壓力，讓她們讀書時能更專心，更加事半功倍。