鄉土文學智者王灝紀念特展 藝文界人士齊聚

2017-03-04 13:52

［記者張協昇／南投報導］詩書畫樂兼擅、才氣縱橫的南投縣文學界前輩王灝紀念特展，4日在南投縣文學資料館舉行開幕活動，會中除播放王灝紀念影片，也邀請文學家岩上朗讀王灝詩作，現場藝文界人士齊聚，座無虛席。

王灝本名王萬富，出生於南投縣埔里鎮茄苳腳，畢業於文化大學中文系，曾任國中老師，平素以文字寫作與繪畫創作同步進行，喜歡以詩入畫、以畫寫詩，並將藝文與生活結合，熱衷地方文化運動，創作項目遍及散文、現代詩、古詩詞、文學評論及民間文學寫作等，被尊稱為「阿萬師 」。

王灝不幸於去年過世，享年71歲，南投縣文化局今起特別於南投縣文學資料館推出「根植鄉土的文學智者–王灝紀念特展 」，現場展示王灝作品及其遺物，讓大家認識不一樣的王灝，展期至5月28日。