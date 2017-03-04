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竹東春櫻花海節開幕 徵櫻花奶爸、奶媽

2017-03-04  13:31

［記者黃美珠／竹東報導］新竹縣竹東鎮公所今（4）日起一連2天，在占地約150公頃的竹東河濱生態公園，舉辦「2017竹東春櫻花海節」，除了邀請來客一起到當地走春，欣賞現場約2000棵逐漸綻放的吉野櫻、八重櫻以及山櫻花，也替這些平均約6年生的櫻花樹徵求志工「櫻花奶爸」、「櫻花奶媽」，相關的肥料、管理器具將由鎮公所提供。

竹東鎮長徐兆璋說，今、明2天花海節活動期間，到竹東河濱生態公園現場，就可以看到「櫻花認養櫃檯」，有意願的民眾可現場登記，或透過認養專線：（03）596-8313報名，還有1500株需要大家的愛心。

縣長邱鏡淳說，這次的「竹東春櫻花海節」活動豐富，除今天早上的「賞花齊步走」健走，「大地講堂」手作體驗和裝置藝術課程，以及「樹下音樂會」、「花漾野宴」等，今天沒趕上的人，明天也都還可以玩得到。

而配合現場新開張的全縣第1個寵物運動公園，明天下午將有「狗狗比花嬌」的毛小孩造型選美比賽，並有「來櫻河畔市集」，對愛逛街尋寶的人放送誘惑力。

特別是明天要登場的「粉紅派對」，只要穿著粉紅色相關衣物、配件的民眾，到指定服務台打卡，就可以享用1份花朵棉花糖。

徐兆璋說，受邀參加的手做體驗創作者，或是現場表演團隊都是在地人士，例如出身竹東高中的「玩印」工作室，結合現場大自然和絹印，讓遊客體驗自己動手做裝置藝術。

「樹下音樂會」今天獻藝的演出團隊包括洗衫坑舞集、東小哈客寶貝群，以及竹東社大肚皮舞班、劉小凱及「沙很大樂團」等；明天的黃子軒與山平快、青鳥樂團、劉慧卿、彭柏邑、花栗鼠、迷路pika等，也都是在地創作團體。

另外，他們也找來JF太鼓團、竹東扶輪社太鼓隊、二重社區創意花鼓團、內灣國小十鼓隊、竹東國中太鼓隊、竹東社大太鼓班等，依序在櫻花樹下用鼓聲整點報時，浪漫中平添熱鬧。

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  • 在粉色櫻花樹旁做運動，是今年起在竹東河濱生態公園的另一美麗場景。（記者黃美珠攝）

    在粉色櫻花樹旁做運動，是今年起在竹東河濱生態公園的另一美麗場景。（記者黃美珠攝）

  • 竹東河濱生態公園可以賞櫻也可以野餐。（記者黃美珠攝）

    竹東河濱生態公園可以賞櫻也可以野餐。（記者黃美珠攝）

  • 新竹縣竹東鎮河濱生態公園內2000棵的櫻花樹，讓打球也顯得浪漫。（記者黃美珠攝）

    新竹縣竹東鎮河濱生態公園內2000棵的櫻花樹，讓打球也顯得浪漫。（記者黃美珠攝）

  • 新竹縣竹東春櫻花海節今天早上開幕，今、明2天在竹東河濱生態公園都有系列活動鬧春。（記者黃美珠攝）

    新竹縣竹東春櫻花海節今天早上開幕，今、明2天在竹東河濱生態公園都有系列活動鬧春。（記者黃美珠攝）

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