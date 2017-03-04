情侶假冒死者騙她外拍 這名網模差點受害！
2017-03-04 14:07
程宇和梁思惠設局將陳姓女模（圖）性侵殺害。（圖取自臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕性侵通緝犯程宇和梁思惠設局將陳姓女模性侵殺害，可怕的是殺完人之後，他們兩人還跑去逛街，且還假冒陳女身分，繼續約其他模特兒外拍，差點受害的女模這兩天嚇得在臉書上PO文訴說心情，自己差一點就成為受害者！
黃姓女模在臉書PO文寫道：「這件事情後，讓我覺得人心好黑暗...因爲我差點也是受害者...好可怕」後來她在留言處PO對話截圖，是對方用陳女的臉書傳訊給她，邀她下次外拍。陳女遇害時間是3月1日上午11時，黃女收到訊息的時間則是在下午3點半，至今回來起來仍心有餘悸。
當時出現陳女的臉書帳號主動敲她，並替程宇邀黃外拍，黃女反問陳女：「他真的有拍嗎？因為我前面有跟他有點不愉快，因為去兩次都有事情。」陳女則回：「有哦...我也是剛剛才拍完，他人還不錯」並說給約拍時間都讓黃女自己挑。
黃姓現在回想起來心情仍不能平復，她一想到對方將陳女殺掉還用死者的帳號傳訊息給她，就讓她覺得很恐怖。
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