澎湖休憩園區植樹 全民造林綠美化
2017-03-04 13:33
〔記者劉禹慶／澎湖報導〕近年來積極推動低碳示範島的澎湖縣，造林綠美化也是重要的一環，今在馬公市澎湖休憩園區舉辦植樹活動，由澎湖縣府會雙首長縣長陳光復、議長劉陳昭玲、屏東林管處長張偉顗、行政院南部聯合服務中心執行長黃義佑等人都到場。
由於澎湖年蒸發量大於年降雨量，造林工作不易，自民國81年起由澎湖防衛司令部軍方造林，屏東林管處及澎湖縣政府也積極投入，多年來已累積造林2200多公頃林地，達到88個台北大安公園面積；今年更在全國植樹月拔得頭籌，率先在澎湖休憩園區大規模造林，拓展澎湖都市之肺面積。
今日在澎湖休憩園區，邀請民眾共同種下福木、恆春山枇杷、欖仁、小葉南洋杉、洋紫荊、大花紫薇、櫸木、阿勃勒等，共計1265株樹苗，增加了0.61公頃綠地；除了植樹之外，也開放民眾索取免費樹苗，包括小葉南洋杉5000株、白水木1000株、福木600株、變葉木600株、雪茄花600株、羅漢松600株、百里香1200株，共計9600株。
另外活動會場也安排法院、地檢署、澎湖縣各中央及地方單位宣導攤位，展開相關業務宣導，各單位使出渾身解數，包括小遊戲、有獎徵答、臉書打卡樂等活動，吸引民眾扶老攜幼前往參加，為活動增添熱鬧氣氛，更是寓教於樂，讓民眾更為了解各單位的業務職掌。
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