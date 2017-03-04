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苑裡苑港碼頭遭棄置2死雞 送農委會檢測

2017-03-04  13:21

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕海巡署32岸巡大隊於3日中午獲報，苑裡安檢所人員在苑港漁港港區，靠近苑港執檢站浮動碼頭旁，發現2隻死亡雞隻。由於目前禽流感疫情尚未緩解，海巡人員穿上防護裝備並封鎖現場，再聯絡苗栗縣動物保護防疫所人員前往撈取。

苗栗縣動物保護防疫所指出，清查後發現事發地點半徑1.5公里內並無養雞場，而且仔細觀察後發現死亡雞隻早就腐爛、生蛆，研判可能是有人隨意丟棄，但動物防疫所不敢大意，將採集死雞檢體送農委會檢疫。

海巡署第32岸巡大隊今天表示，目前禽流感疫情尚未緩解，如果民眾於港區、岸際發現不明死亡雞隻時，請不要靠近，立刻撥打118報案電話，海巡署將派員前往處理。

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  • 苑裡苑港碼頭驚現2隻死雞，海巡人員不敢大億，穿上防護裝備並封鎖現場，由苗栗縣動物保護防疫所人員撈取。（記者蔡政珉翻攝）

    苑裡苑港碼頭驚現2隻死雞，海巡人員不敢大億，穿上防護裝備並封鎖現場，由苗栗縣動物保護防疫所人員撈取。（記者蔡政珉翻攝）

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