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沒有便當、津貼 號召「純」志工要30人卻來了...

2017-03-04  12:49

［記者王秀亭／台東報導］台東關山鎮民張晉榮與女兒張寓舒首度嘗試以不領津貼、便當及服務時數為前提，號召「純」志工到關山掃街、關懷獨老，預定需求人數30人，結果只來了16人，面對這種結果，召集人張寓書說，比預期的好，大家認真、做得開心最重要。

就讀台東女中的張寓書，從小跟著當志工已31年的父親張晉榮奔走各地服務，發現現在許多國、高中生，甚至社會青年習慣在志工服務時，接受主辦單位提供的飲水、便當，甚至是微薄津貼、服務時數，忽略自願服務的本質，決定辦一場「純志工」服務。

今天上午「純志工」服務從關山火車站開始，最小的純志工年紀只有兩歲半，陪著媽媽、哥哥一起來，在張寓舒帶領下，一行人沿著關山街道撿垃圾，「連鎖磚縫裡藏了好多菸蒂。」來自台東市得國中一年級志工郭冠志說，大家都是為服務而來，雖然彼此不認識，卻做得好開心。

短短1小時，一行人已撿了7袋垃圾，隨後再到2位獨居老人家中，和長輩話家常並送上生活物資，沿途經過關山鎮主要街道，有愛心店家得知活動初衷後，免費送上茶飲、麵線及中餐。

發起人張晉榮說，雖然不斷婉拒店家好意，店家堅持要給來當「純志工」的學生們一些回饋，讓這場純志工掃街、關懷獨老活動更加溫馨。

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  • 雖然沒服務時數、飲料及便當，純志工們仍然撿垃圾撿得很開心。（記者王秀亭攝）

    雖然沒服務時數、飲料及便當，純志工們仍然撿垃圾撿得很開心。（記者王秀亭攝）

  • 短短一小時，純志工們已經撿了七袋了垃圾。（記者王秀亭攝）

    短短一小時，純志工們已經撿了七袋了垃圾。（記者王秀亭攝）

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