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梁思惠稱「窩4太妹」 火星文用語網友求解

2017-03-04  15:16

〔即時新聞／綜合報導〕陳姓女模遭閨密梁思惠與其男友程宇設局性侵殺害，梁思惠過去的照片及聊天對話截圖也接連被翻出來。去年九月份，梁思惠在臉書上PO出與母親的對話截圖，母女倆的對話方式很另類，而梁思惠的火星文用語也讓網友們紛紛「求解」。

母女倆的截圖截圖顯示，由於梁思惠粗話不斷，她的母親回她「妳這個流氓，講話怎這麼粗魯」，梁思惠接著用火星文回「窩4太妹」（意指：我是太妹）、「縱貫線老大」、「海線一根刺」，梁母接著回「你是豬，立馬回來」，梁思惠卻回「幹」，梁母隨即轟女兒「妳是一個白癡」。

網友們對於這段對話充滿好奇，許多網友很想知道「海線一根刺」到底是什麼意思，卻沒有人知道。而梁思惠的火星用語，也遭網友吐槽「中二到不行」。

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  • 梁思惠先前曾PO出與母親的對話截圖，母女倆像朋友一般的互嗆。不過，梁思惠的火星文讓網友們紛紛「求解」。（圖擷取自臉書）

    梁思惠先前曾PO出與母親的對話截圖，母女倆像朋友一般的互嗆。不過，梁思惠的火星文讓網友們紛紛「求解」。（圖擷取自臉書）

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