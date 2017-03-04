農會選舉超級戰區 雲林東勢今投票

2017-03-04 12:34

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林東勢鄉農會今天辦理農事小組長、會員代表選舉投開票，會員代表參選人多達70人要搶45席次，其中綠營推薦超過30人，競爭激烈，被視為超級戰區，早上各地投票所大排長龍。

雲林各地農會農事小組長、會員代表選舉統一於上月19日舉行，東勢鄉農會因未依規定提供候選人申請選舉人名冊，縣府函文東勢農會農事小組長、農會代表選舉延至今天舉行。

綠營今年首次大動作參與農會選舉，企圖在東勢、麥寮、土庫、水林、古坑、大埤等鄉鎮的會員代表能拿下超過半席次，其中東勢推薦超過30多人，勢在必得，被視為超級戰區，19日投票結果綠營雖敗選，不過今天東勢農會選舉仍備受矚目，藍、綠雙方不敢大意，台西警方派出多名警力到各投票所維持秩序。

早上各投票所投票情況踴躍，競爭激烈的村庄更是大排長龍。