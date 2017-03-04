「朕只是出去散步」酷貓返家看見協尋啟事一臉不爽

泰國1名女飼主因愛貓荷西走失心急如焚，急忙印了一堆「尋貓啟事」，不料，尚未出門張貼，荷西已平安到家。（圖翻攝自女飼主推特）

2017-03-04 15:01

〔即時新聞／綜合報導〕泰國1名妙齡女飼主日前因愛貓荷西（Hoshi），外出散步遲遲未歸，心急如焚，連忙印了厚厚一疊「尋貓啟事」，還沒來得及出門張貼、發放，荷西就悠悠地慢步返回，還擺出「我不過是出門散步，有必要這麼大驚小怪嗎」的酷臉，讓她自覺超白癡。

網友「gold snafu」上月在推特PO出多張照片，並爆料自己日前做了件蠢事，以為自家養的虎斑貓走失，擔心牠會不會出什麼意外，不料僅是烏龍一場，事後原PO還拉荷西入鏡，拍出多張照片留作紀念，包括要荷西擺出一副「我錯了」的慚愧表情，以及超跩、不耐煩地腳踩散落於地的「尋貓啟事」等，其中「你有事嗎？」這張照片，實在太過經典，逾5000名推友笑翻。