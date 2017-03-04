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反同婚團體下午上街 號召父母推娃娃車響應

2017-03-04  12:14

〔記者楊綿傑／台北報導〕反同婚團體「滿天星素人連線」將於今下午兩點於立法院青島東路一帶進行集會，以「自己的孩子自己救」，號召父母推著娃娃車走上街頭。

不過主辦單位指出，有情資顯示同運人士將打著「不是同志，就是敵人」的主張前來鬧場，呼籲同運人事勿挑起衝突，否則必須負最大責任。

主辦單位說，今天是合法集會，也是一場親子集會，要走溫馨路線，與宗教無關，都是全國各地的家長，訴求拒絕同志洗腦教育入侵校園。

主辦單位強調，同婚修法改變的是現行的家庭制度，這將廣泛影響到所有家庭，但執政者對於家長的怒吼卻視而不見，令人遺憾。

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  • 反同婚團體下午上街，號召父母推娃娃車響應。（翻攝滿天星素人連線粉絲專頁）

    反同婚團體下午上街，號召父母推娃娃車響應。（翻攝滿天星素人連線粉絲專頁）

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