迎接婦女節 鄭文燦：女性創業是老闆 不稱老闆娘

2017-03-04 12:10

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市長鄭文燦上午參加市府舉辦「幸福女力：桃園婦女節慶祝活動」，向所有女性民眾獻上祝福。他說，桃園市辦理商業登記有1萬8000家公司行號是女性負責人，大家要改稱她們「老闆」，而不是「老闆娘」。

婦女節慶祝活動園遊會在中壢區中正公園登場，除了好吃好玩的攤位外，還有女性創業成果區，展示她們手作DIY飾品，或現場提供紓壓按摩服務等。

鄭文燦前來同歡，他說，桃園市辦理商業登記的公司行號約5萬家，其中3成6約1萬8000家，是女性負責人，趨勢上也愈來愈多，未來對她們都該改稱「老闆」，而不再稱「老闆娘」。

鄭文燦強調，桃園市政府的婦女政策發展目標，是要建立性別平等、性別友善、保護女性、培養女力的社會，除了推動政府部門保障1/4的女性主管外，也要支持女性就業會創業。

他補充，目前職場上，男性參加比例約6成8、女性約5成2，落差形成是因女性要負擔照顧子女或長輩的責任，未來市府將持續推動長照、公托等社會福利政策，讓更多女性民眾可以到職場上一展所長。