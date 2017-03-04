台南育樂街看電影 往事只能回味！

成大里活動中心前身為青年館。（老照片出自傅朝卿《光復後台南市現代建築》）

2017-03-04 12:10

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市救國團辦公廳舍及成大里里活動中心舊址拆除了，未來將作為停車場新空間，而該里活動中心前身就是青年館，曾陪伴許多青澀學子看電影時光，文史工作者陳坤毅說「現在成大學生看電影都要特地跑到威秀、新光、國賓等影城，但大家應該都難以想像，以前要看電影在育樂街就看得到了！」

陳坤毅表示，育樂街成大里活動中心，就位在成大光復校區門口對面，也曾經是輝煌過的老戲院，其前身是興建於1950年代的「青年館」戲院，為中國青年反共救國團本部，1樓是辦公空間，2樓以上是約500人的集會堂電影院，是4、50年前府城重要的電影院之一，據說以前分布在全台各地的救國團團部，只有台南市是附設有觀影空間的。

他表示，這棟建築的設計者為成大建築系金長銘教授，簡潔有力的外觀，是台南戰後現代主義建築的代表作品之一，主要入口位於育樂街，當時大學路還尚未開闢，在那個年代是許多成大學生、高中生休閒娛樂的熱門地點，更是情侶約會聖地，與附近的漫畫出租店以及撞球店形成一個很重要的娛樂消費地帶，在青年館看電影更是許多成大老校友的共同學生回憶，青年館戲院曾有段放映二輪片的日子，但大約到1980年代後就不經營電影放映，後來被改為成大里活動中心。

陳坤毅表示，當時成大附近除了青年館戲院，校園裡也曾經有一座「成功堂」，原址在成功校區的計算機與網路中心，於西元1952年落成，是成大在戰後興建的第1棟大型集會空間，校園內大型集會活動，如畢業典禮、謝師宴、校慶、社團演出等活動都在此地舉辦，在中正堂落成以前，是全校最大的室內集會空間。

以前在每週六憑學生證看電影不用錢，據說在外租屋的學生還會帶著鄰居的小朋友憑證免費觀影，常常可見兩三個小朋友尾隨著學生進場，爾後成功堂拆除後，電影放映曾經轉到成功廳延續一陣子，但如今已不復見。