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向菸業道別！菸田戶外攝影展邀自閉兒彈唱

「菸草最後的冬天－田野攝影展」會場，保有採收菸葉後剩餘的菸梗，以及綻放的菸草花。（記者曾迺強攝）

2017-03-04  11:47

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣民雄文教基金會人文攝影講師魏三峰，為了記錄菸農與土地情感，號召攝影愛好者自2日起在中埔鄉菸田舉辦「菸草最後的冬天－田野攝影展」，今（4日）傍晚5點加碼邀請自閉兒許家澤彈奏樂曲，隨後將點燃「菸梗火把」照亮菸田，象徵揮別菸葉產業。

魏三峰表示，台灣菸酒公司自今年3月起全面終止與菸農契作，本土菸葉產業正式走入歷史，210幅作品拍攝時程，可追溯自去年10月整地起，涵蓋種植、收成、菸窯作業等過程，另包含20多年前拍攝的黑白照片，別具意義。

昨晚，攝影展邀請樂團老師蔡溫娣及自閉症兒許家澤在展覽會場戶外演出，作為許家澤取得街頭藝人表演證照前的練習，現場50多名觀眾反映熱烈，決定今天加演一場，由師生2人輪流奏唱。

魏三峰說，攝影展展期至3月8日，現場除了攝影作品展示，另在採收完畢的500多株菸梗綁上油罐，傍晚彈唱結束後，預計6點引火點燃油罐，照亮0.4公頃的菸田，意指菸葉從葉到梗都發揮作用，紀念「菸草最後的冬天」，地點在嘉義縣中埔鄉隆興村下厝仔2番農田，在台3線288公里循指標即可前往會場。

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  • 「菸草最後的冬天－田野攝影展」吸引許多人觀展。（記者曾迺強攝）

    「菸草最後的冬天－田野攝影展」吸引許多人觀展。（記者曾迺強攝）

  • 「菸草最後的冬天－田野攝影展」邀請自閉症兒許家澤演出，圖為3日傍晚彈奏畫面。（魏三峰提供）

    「菸草最後的冬天－田野攝影展」邀請自閉症兒許家澤演出，圖為3日傍晚彈奏畫面。（魏三峰提供）

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