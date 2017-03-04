| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

教你防狼 高市婦幼警開辦防身班

2017-03-04  11:50

〔記者黃建華／高雄報導〕姐姐妹妹一起來防狼，高雄市婦幼警察隊開辦防身班，教您練武功、防身又甩油！

高市婦幼警女子防身班，今、明（4日、5日）登場，除了傳授女子防身術與十大要害防身舞教學，更上演「性騷擾抓狼」實境秀。由柔道六段金牌教官鄭淑敏副隊長親自指導傳授，將讓學員防狼功力大增。

延續今年春節前在高鐵左營站的「優莉女警防身舞」快閃驚喜，婦幼隊今年第一期防身班招生強強滾，招生影片一推出，名額旋即秒殺，學員中包括了7對母女檔及2對姊妹檔，更有12名雄女師生教官響應，將與優莉姊姊一起學抓狼。

婦幼警察隊長陳玲君表示，近幾年高市警方受理性騷擾案件統計分析，加害人清一色為男性，被害人則均為女性。其中陌生性騷擾案件，30歲以下女性被害人占了9成，因陌生案件常為瞬間發生，若未經事先情境模擬演練，被害人大都難以即時反應，除了錯失證據保留時機，也可能因隱忍而遭進一步加害。

因此本次課程特別針對陌生性騷擾因應處置加強訓練，除了安排紮實的防身術及防身舞演練，也希望藉由「性騷擾抓狼」實境秀教學，讓學員透過情境模擬演練，牢牢記住防狼SOP，並得以在面對侵害時保持冷靜，做好自我防衛與證據保全，也呼籲民眾要見義勇為，將色狼繩之以法，列管治療輔導，以避免再犯。

另外，沒能報到名的朋友別沮喪，今（4日）晚間9時起婦幼隊臉書將直播「性騷擾抓狼」實境秀，搭配防身舞影片，您也能線上體驗優莉女警防身班精彩課程。

廣告
  • 高市婦幼警女子防身班，今、明（4日、5日）登場，除了傳授女子防身術與十大要害防身舞教學，更上演「性騷擾抓狼」實境秀。由柔道六段金牌教官鄭淑敏副隊長親（右橙色上衣）自指導傳授。（記者黃建華攝）

    高市婦幼警女子防身班，今、明（4日、5日）登場，除了傳授女子防身術與十大要害防身舞教學，更上演「性騷擾抓狼」實境秀。由柔道六段金牌教官鄭淑敏副隊長親（右橙色上衣）自指導傳授。（記者黃建華攝）

  • 姐姐妹妹一起來防狼，高雄市婦幼警察隊開辦防身班，教您練武功、防身又甩油！（記者黃建華攝）

    姐姐妹妹一起來防狼，高雄市婦幼警察隊開辦防身班，教您練武功、防身又甩油！（記者黃建華攝）

  • 女警示範防身術基本動作。（記者黃建華翻攝）

    女警示範防身術基本動作。（記者黃建華翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 性騷擾 防狼 防身 防身術
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
吃飽飽✧煎鮪魚丼飯
好下飯✧泡菜牛肉
甜湯✧白木耳蓮子湯
牛肉這樣切才好吃？
轉寄

標題：教你防狼 高市婦幼警開辦防身班


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月4日‧星期六‧丁酉年二月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.