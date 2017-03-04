教你防狼 高市婦幼警開辦防身班
2017-03-04 11:50
〔記者黃建華／高雄報導〕姐姐妹妹一起來防狼，高雄市婦幼警察隊開辦防身班，教您練武功、防身又甩油！
高市婦幼警女子防身班，今、明（4日、5日）登場，除了傳授女子防身術與十大要害防身舞教學，更上演「性騷擾抓狼」實境秀。由柔道六段金牌教官鄭淑敏副隊長親自指導傳授，將讓學員防狼功力大增。
延續今年春節前在高鐵左營站的「優莉女警防身舞」快閃驚喜，婦幼隊今年第一期防身班招生強強滾，招生影片一推出，名額旋即秒殺，學員中包括了7對母女檔及2對姊妹檔，更有12名雄女師生教官響應，將與優莉姊姊一起學抓狼。
婦幼警察隊長陳玲君表示，近幾年高市警方受理性騷擾案件統計分析，加害人清一色為男性，被害人則均為女性。其中陌生性騷擾案件，30歲以下女性被害人占了9成，因陌生案件常為瞬間發生，若未經事先情境模擬演練，被害人大都難以即時反應，除了錯失證據保留時機，也可能因隱忍而遭進一步加害。
因此本次課程特別針對陌生性騷擾因應處置加強訓練，除了安排紮實的防身術及防身舞演練，也希望藉由「性騷擾抓狼」實境秀教學，讓學員透過情境模擬演練，牢牢記住防狼SOP，並得以在面對侵害時保持冷靜，做好自我防衛與證據保全，也呼籲民眾要見義勇為，將色狼繩之以法，列管治療輔導，以避免再犯。
另外，沒能報到名的朋友別沮喪，今（4日）晚間9時起婦幼隊臉書將直播「性騷擾抓狼」實境秀，搭配防身舞影片，您也能線上體驗優莉女警防身班精彩課程。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 進香團國道火燒車！20多尊神像全燒毀
- 程宇姦殺女模「女友在場」 她竟想提不在場證明
- 送蛋糕糾紛罵髒話 店家判賠5千上訴逆轉勝
- 超扯！搖滾歌手模仿IS拍「斬首」影片
- 誤植1棵陰香 花1萬元砍除
- 曾獲散打搏擊冠軍 特搜隊員登山失蹤
- 5大學徵才博覽會 逾3萬個職缺
- 通風豎井美化 台鐵不買單
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ministry confirms woman missing in South Korea
- 浩子出走有預兆 阿翔解密3年前《綜藝大集合》拆夥
- 設局姦殺女模 程宇與女友羈押禁見
- 【微小說】瓶中玫瑰
- 比特幣打頭陣 區塊鏈掀4次工業革命
- 瞎毀！ 大竹候車亭丟路旁
- 卡爾文森號巡南海 確保航行自由
- 與馬不同調 吳敦義：或統或獨 都為台海掀波濤
- MLB》胡智為狀況超火 6上6下奪救援成功
- 縱火報復奪6命 惡男判死
- 中將領說「部署薩德就解放台灣」 網友笑他好像...
- 告別中華台北！經典賽門票印「台灣」 球迷超興奮
- 婆媳28年愛在心裡 獲全國模範表揚
- 涉嫌設局殺閨密 梁思惠辯：我和她情同姊妹
- 別接外拍了... 父、初戀男友都勸她
- 閨密誘殺 小模遭性侵勒斃
- 經典賽》你絕對想不到！ A組安打王在台灣隊
- 【朵朵小語】自己的人生
- 解放軍嗆聲 美若在台部署薩德 就是解放台灣之時
- 高雄》亞聚又出包 魚塭、民宅「一夜染黑」
- 埋有害廢棄物 歇業熱裂解廠遭查獲
- 葉倫暗示「進一步升息可能是適當的」
- 2.5億改造 竹市動物園4月底封園
- 涉嫌設局殺閨密 梁母替女兒護航：她也是受害者
- 松浦亞彌當媽後飄嬸味 密謀東山再起
- NBA》25記三分狂轟老鷹 騎士締聯盟新紀錄
- 獨立冷傲 Tiffany自信女力
- 消保官抽查電影造型塑膠杯 4款不合格
- 自由廣場》北桃利益共同體
- 外勞跌落高溫廢水池 抽水救起已無心跳
- 經典賽直播╱Eleven Sports全包 公視選播20場
- 戲春大稻埕 不只看戲還能做戲服
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：教你防狼 高市婦幼警開辦防身班
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分