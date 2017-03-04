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合歡山下雪了！ 氣象局：比較有可能是冰霰

2017-03-04  11:51

〔記者蕭玗欣／台北報導〕冷氣團威力減弱，今天各地持續回溫，但有一波水氣通過中部山區，竟讓合歡山下了雪！有民眾在臉書「合歡山玩雪團」上傳一段降雪影片，9點多冰霰突然轉成雪，讓上山民眾非常驚喜，拿起手機開始錄影。

氣象局表示，降雪溫度會在攝氏負4度左右，0度左右就是冰霰，而根據氣象局在合歡山的觀測站顯示，今天氣溫大約都在0度左右，最低溫是負0.5度，且測到雨量1毫米，一般來說會測到雨量就代表沒有降雪，因此比較有可能是冰霰，但因為沒有實際看到也無法斷定。

氣象局也表示，今天白天冷氣團雖持續減弱，但仍有中層水氣通過，不只中部以北山區，平地也有可能降雨。

氣象局表示，今天白天起氣溫回升，北部及東半部高溫可至20至24℃、中南部25到28℃，但要注意日夜溫差大；而受到華南水氣影響，北部平地為短暫雨後多雲，東半部地區及中部以北山區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。明天各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫雨；晚起鋒面接近，北部地區亦有局部短暫雨。

下週一因鋒面通過及大陸冷氣團南下，北部、東北部地區氣溫下降並有陣雨，北部最低溫只有13度、東北部最低溫14度，中部、東部、東南部地區及南部山區亦轉為有局部短暫雨，其他地區為多雲。氣象局預估，要到下週四、五冷氣團才會減弱，氣溫會稍稍回升，但迎風面的北部及東半部地區，還是會有短暫降雨。

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  • 合歡山今天上午短暫飄雪，氣象局則說，因為測得雨量，應該是下冰霰而非下雪。（圖：仁愛分局提供）

    合歡山今天上午短暫飄雪，氣象局則說，因為測得雨量，應該是下冰霰而非下雪。（圖：仁愛分局提供）

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