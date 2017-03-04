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一張圖秒懂「肉丸不是貢丸」 網友大讚老闆真狂！

2017-03-04  12:52

〔即時新聞／綜合報導〕 肉丸、貢丸都是很基本的平民美食，但你說得清楚這兩種食物的詳細差別在哪嗎？有位餐廳老闆就運用所學，在臉書粉絲團PO文，替大家整理出「台灣常見食用丸類分類表」，內容之專業，讓網友看完圖表驚呼，老闆你真狂！

經營咖啡、義大利麵的店家《陳張府—作客空間》在臉書上發文表示，「之前有位客人來店裡消費，點了茄汁起司肉丸麵，餐點上桌後邊吃邊念……這不就只是貢丸嗎！為了讓大家能夠了解肉丸跟貢丸的不同，老闆用盡了洪荒之力，結合了生物分類學及食品加工科學，幫大家整理出了不負責任版的『台灣常見食用丸類分類表』」。

生物系的餐廳老闆以界、門、網、目、科、屬、種進行分類，所以按照老闆的分類，貢丸屬於脊索動物門中的哺乳類、偶蹄目、豬科、搥打肉漿屬；至於肉丸則是脊索動物門中的哺乳類、偶蹄目、豬科、細絞肉屬，而老闆也笑說「不是豬肉做的都叫貢丸，肉丸跟貢丸是堂兄弟」。這張詳細的圖表也在網路上引發網友的熱烈討論，有人表示，「老闆是肉丸系」、「你會考慮結合解剖學嗎？」、「 請容我稱您為丸界的第一把交椅!!拱手」，更多網友則是佩服老闆的專業，大讚老闆太狂了！

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  • 餐廳老闆為了讓大家分得清楚肉丸與貢丸的差別，替大家整理出不負責任版的「台灣常見食用丸類分類表」。（圖擷自《陳張府—作客空間》臉書粉絲團）

    餐廳老闆為了讓大家分得清楚肉丸與貢丸的差別，替大家整理出不負責任版的「台灣常見食用丸類分類表」。（圖擷自《陳張府—作客空間》臉書粉絲團）

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