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香蕉價飆50年新高 雲林蕉農組巡守隊抓賊

蘇明利的香蕉被竊賊偷割，損失慘重。（記者詹士弘攝）

2017-03-04  11:22

〔記者詹士弘／雲林報導〕香蕉價格飆天價，創50年來新高，蕉農卻沒有喜色，一弓蕉市價約2000元，引起肖小覬覦，雲林莿桐的蕉農為了自救，組成巡邏隊，透過手機及監視器的結合，隨時監看蕉園，昨天晚上果然發現賊蹤，3蕉農配合警方合力逮到香蕉賊。

「我才30幾歲，為巡蕉園犧牲睡眠，熊貓眼褪不了，活像50歲中年人。」蕉農吳原政表示，今年至今蕉園被偷5、6次，損失近300棵香蕉，目前一弓春蕉市價約2000元，總損失約50萬元。

莿桐果菜生產合作社理事長蘇明利今年也被偷了4次，損失上百棵香蕉，他種植香蕉50年，今年的蕉價是史上最高，一度每公斤批發價125元，但高價也吸引小偷上門，為了護蕉，蕉農除在蕉園裝監視器，透過手機隨時監控外，也組成巡守隊，機動巡邏，隨時抓賊。

蘇明利說，現在的香蕉賊都很機警，轎車直接開下蕉園，只割5、6弓香蕉就走人，過程不到5分鐘，就算過程被監視器拍到，等巡邏隊趕到現場，竊賊早就走人，很難抓人。

昨晚陳姓竊賊剛把車開進蕉園就被吳原政發現，馬上發動蘇明利等人一起到現場，先用貨車堵住竊嫌車輛出路，讓陳嫌無法離開；嫌犯還怒嗆蕉農，「下田拉屎不行嗎？」所幸警方5分鐘內即趕到現場，並起出各項作案工具，嫌犯才承認已多次作案。

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  • 吳原政（左）與蘇明利（右）老少合作，智逮香蕉賊。（記者詹士弘攝）

    吳原政（左）與蘇明利（右）老少合作，智逮香蕉賊。（記者詹士弘攝）

  • 香蕉今年飆出天價，一度每公斤批發價達125元。（記者詹士弘攝）

    香蕉今年飆出天價，一度每公斤批發價達125元。（記者詹士弘攝）

  • 竊賊設置齊全，已是專業人士。（記者詹士弘攝）

    竊賊設置齊全，已是專業人士。（記者詹士弘攝）

  • 竊賊設置齊全，已是專業人士。（記者詹士弘攝）

    竊賊設置齊全，已是專業人士。（記者詹士弘攝）

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