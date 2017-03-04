香蕉價飆50年新高 雲林蕉農組巡守隊抓賊
2017-03-04 11:22
蘇明利的香蕉被竊賊偷割，損失慘重。（記者詹士弘攝）
〔記者詹士弘／雲林報導〕香蕉價格飆天價，創50年來新高，蕉農卻沒有喜色，一弓蕉市價約2000元，引起肖小覬覦，雲林莿桐的蕉農為了自救，組成巡邏隊，透過手機及監視器的結合，隨時監看蕉園，昨天晚上果然發現賊蹤，3蕉農配合警方合力逮到香蕉賊。
「我才30幾歲，為巡蕉園犧牲睡眠，熊貓眼褪不了，活像50歲中年人。」蕉農吳原政表示，今年至今蕉園被偷5、6次，損失近300棵香蕉，目前一弓春蕉市價約2000元，總損失約50萬元。
莿桐果菜生產合作社理事長蘇明利今年也被偷了4次，損失上百棵香蕉，他種植香蕉50年，今年的蕉價是史上最高，一度每公斤批發價125元，但高價也吸引小偷上門，為了護蕉，蕉農除在蕉園裝監視器，透過手機隨時監控外，也組成巡守隊，機動巡邏，隨時抓賊。
蘇明利說，現在的香蕉賊都很機警，轎車直接開下蕉園，只割5、6弓香蕉就走人，過程不到5分鐘，就算過程被監視器拍到，等巡邏隊趕到現場，竊賊早就走人，很難抓人。
昨晚陳姓竊賊剛把車開進蕉園就被吳原政發現，馬上發動蘇明利等人一起到現場，先用貨車堵住竊嫌車輛出路，讓陳嫌無法離開；嫌犯還怒嗆蕉農，「下田拉屎不行嗎？」所幸警方5分鐘內即趕到現場，並起出各項作案工具，嫌犯才承認已多次作案。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 進香團國道火燒車！20多尊神像全燒毀
- 程宇姦殺女模「女友在場」 她竟想提不在場證明
- 送蛋糕糾紛罵髒話 店家判賠5千上訴逆轉勝
- 超扯！搖滾歌手模仿IS拍「斬首」影片
- 誤植1棵陰香 花1萬元砍除
- 曾獲散打搏擊冠軍 特搜隊員登山失蹤
- 5大學徵才博覽會 逾3萬個職缺
- 通風豎井美化 台鐵不買單
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ministry confirms woman missing in South Korea
- 浩子出走有預兆 阿翔解密3年前《綜藝大集合》拆夥
- 設局姦殺女模 程宇與女友羈押禁見
- 【微小說】瓶中玫瑰
- 比特幣打頭陣 區塊鏈掀4次工業革命
- 瞎毀！ 大竹候車亭丟路旁
- 卡爾文森號巡南海 確保航行自由
- 與馬不同調 吳敦義：或統或獨 都為台海掀波濤
- MLB》胡智為狀況超火 6上6下奪救援成功
- 縱火報復奪6命 惡男判死
- 中將領說「部署薩德就解放台灣」 網友笑他好像...
- 告別中華台北！經典賽門票印「台灣」 球迷超興奮
- 婆媳28年愛在心裡 獲全國模範表揚
- 涉嫌設局殺閨密 梁思惠辯：我和她情同姊妹
- 別接外拍了... 父、初戀男友都勸她
- 閨密誘殺 小模遭性侵勒斃
- 經典賽》你絕對想不到！ A組安打王在台灣隊
- 【朵朵小語】自己的人生
- 解放軍嗆聲 美若在台部署薩德 就是解放台灣之時
- 高雄》亞聚又出包 魚塭、民宅「一夜染黑」
- 埋有害廢棄物 歇業熱裂解廠遭查獲
- 葉倫暗示「進一步升息可能是適當的」
- 2.5億改造 竹市動物園4月底封園
- 涉嫌設局殺閨密 梁母替女兒護航：她也是受害者
- 松浦亞彌當媽後飄嬸味 密謀東山再起
- NBA》25記三分狂轟老鷹 騎士締聯盟新紀錄
- 獨立冷傲 Tiffany自信女力
- 消保官抽查電影造型塑膠杯 4款不合格
- 自由廣場》北桃利益共同體
- 外勞跌落高溫廢水池 抽水救起已無心跳
- 經典賽直播╱Eleven Sports全包 公視選播20場
- 戲春大稻埕 不只看戲還能做戲服
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：香蕉價飆50年新高 雲林蕉農組巡守隊抓賊
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分