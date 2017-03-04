| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

降雪總在無預警...合歡山短飄3月雪

2017-03-04  11:16

〔記者佟振國／南投報導〕哇！下雪了！受到今天上午些微水氣移入，以及溫度夠低，合歡山一早即斷斷續續降下冰霰，上午9時30分許武嶺至松雪樓一帶更飄下雪花，雖然只有有短短5分鐘，氣勢規模堪稱超迷你，但也算是今年首場3月雪，也讓巧遇的遊客超開心。

仁愛分局翠峰派出所所長林慶松表示，清晨合歡山氣溫在0度左右，有水氣配合而降雪，但時間短暫，路面沒有積雪，台14甲線昆陽至松雪樓路段還算順暢，未管制加掛雪鏈，但路面濕滑，民眾開車還是要特別注意，避免打滑。

對比山上遊客開心賞雪觀霧淞，沒有上山追雪的遊客則是扼腕在臉書社團「合歡山玩雪團」Po文抱怨「不是氣象預報氣溫回升，怎麼突然又下雪了？」、「老天爺真捉弄人！有衝的時候不下，沒衝的時候就下了」，哀怨之情形成強烈對比。

廣告
  • 受些微水氣移入影響，合歡山今天上午短暫飄雪。（圖：仁愛分局提供）

    受些微水氣移入影響，合歡山今天上午短暫飄雪。（圖：仁愛分局提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 下雪 合歡山 降雪 飄雪
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
吃飽飽✧煎鮪魚丼飯
好下飯✧泡菜牛肉
甜湯✧白木耳蓮子湯
牛肉這樣切才好吃？
轉寄

標題：降雪總在無預警...合歡山短飄3月雪


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月4日‧星期六‧丁酉年二月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.