降雪總在無預警...合歡山短飄3月雪
2017-03-04 11:16
〔記者佟振國／南投報導〕哇！下雪了！受到今天上午些微水氣移入，以及溫度夠低，合歡山一早即斷斷續續降下冰霰，上午9時30分許武嶺至松雪樓一帶更飄下雪花，雖然只有有短短5分鐘，氣勢規模堪稱超迷你，但也算是今年首場3月雪，也讓巧遇的遊客超開心。
仁愛分局翠峰派出所所長林慶松表示，清晨合歡山氣溫在0度左右，有水氣配合而降雪，但時間短暫，路面沒有積雪，台14甲線昆陽至松雪樓路段還算順暢，未管制加掛雪鏈，但路面濕滑，民眾開車還是要特別注意，避免打滑。
對比山上遊客開心賞雪觀霧淞，沒有上山追雪的遊客則是扼腕在臉書社團「合歡山玩雪團」Po文抱怨「不是氣象預報氣溫回升，怎麼突然又下雪了？」、「老天爺真捉弄人！有衝的時候不下，沒衝的時候就下了」，哀怨之情形成強烈對比。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 進香團國道火燒車！20多尊神像全燒毀
- 程宇姦殺女模「女友在場」 她竟想提不在場證明
- 內衣辣照被轉發 女星自封台灣之光
- （圖多）南韓網紅撞臉Angelababy 爆乳纖腰凍未條
- 菜鳥K歌第2名 胡智為今打虎
- 俄使長袖善舞 縱橫華府
- 龜山第三運動公園 天幕球場啟用
- NBA》林書豪陷犯規麻煩僅得7分 爵士主場痛宰爐主籃網
- 鹿野桐花大道沒了 改遊客庄賞花
- 浩子出走有預兆 阿翔解密3年前《綜藝大集合》拆夥
- 設局姦殺女模 程宇與女友羈押禁見
- 修杰楷調教咘咘吊單槓─站上徒步體驗車 感受山野濕地陡峭坡道
- 黃之鋒等人來台 暴力接機// 白狼之子起訴 可處3年刑
- 傳寶獅雪鐵龍監事會通過併購GM歐洲分支
- 智能路燈管理 桃園高鐵周邊先試辦
- 張小燕稱轉型 否認飛碟收攤 精簡節目 陶晶瑩老神在在
- 高雄》延宕10年 新台17線可望年中動工
- 《嘉市試辦家醫責任制》基層醫師7成反對
- （嘉市）老醫生兒子返偏鄉 水林倉庫重開診
- 3/4重要財經新聞一覽
- 袁定文︰賽程安排 有利台灣晉級
- 228英雄返校領軍 雄中自衛隊70年後再出勤
- 捷運綠線電聯車 6月起陸續交車
- 經典賽直播╱Eleven Sports全包 公視選播20場
- 與馬不同調 吳敦義：或統或獨 都為台海掀波濤
- 伊拉克戰地採訪 三立記者險遭毒氣攻擊
- 被點名簽承諾書 六校都說沒違法
- 竹縣快捷8號公車新增4站 5月上路
- 本土劇女星出嫁尺度開 「抓姦現場」拍婚紗
- 網球》延續絕佳狀態 蠻牛力拚墨西哥公開決賽
- 國際志工特色體驗 修繕土埆厝
- 梁思惠稱不在場 檢警找到關鍵證據打臉！
- 荷蘭隨便出手 就是5支大聯盟棒子
- 日在台協會更名 中駐日大使抗議「日、台並列」
- 學者：習近平對內、對美關係 追求穩定
- 自由廣場》給台灣一個中立真實的論述場域
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 China bars tours to South Korea
- 自由廣場》中國大學台灣分校？
- 王定宇參選南市長初選？答案呼之欲出
- 證券行情表、證券表格
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：降雪總在無預警...合歡山短飄3月雪
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分