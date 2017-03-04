降雪總在無預警...合歡山短飄3月雪

2017-03-04 11:16

〔記者佟振國／南投報導〕哇！下雪了！受到今天上午些微水氣移入，以及溫度夠低，合歡山一早即斷斷續續降下冰霰，上午9時30分許武嶺至松雪樓一帶更飄下雪花，雖然只有有短短5分鐘，氣勢規模堪稱超迷你，但也算是今年首場3月雪，也讓巧遇的遊客超開心。

仁愛分局翠峰派出所所長林慶松表示，清晨合歡山氣溫在0度左右，有水氣配合而降雪，但時間短暫，路面沒有積雪，台14甲線昆陽至松雪樓路段還算順暢，未管制加掛雪鏈，但路面濕滑，民眾開車還是要特別注意，避免打滑。

對比山上遊客開心賞雪觀霧淞，沒有上山追雪的遊客則是扼腕在臉書社團「合歡山玩雪團」Po文抱怨「不是氣象預報氣溫回升，怎麼突然又下雪了？」、「老天爺真捉弄人！有衝的時候不下，沒衝的時候就下了」，哀怨之情形成強烈對比。