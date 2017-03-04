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名聲天曉系列講座 即起接受報名

2017-03-04  11:32

［記者謝武雄／桃園報導］由佛光山桃園講堂舉辦的「名聲天曉系列講座」

，4月1日起舉辦4場講座，即日起接受各界報名，費用全免，電話，（03）355-5777。

「名聲天曉系列講座」由財團法人人間文教基金會、佛光山桃園講堂及中壢禪淨中心等單位共同主辦，講座內容從生命、心靈、人文等範圍廣泛探討，期望為社會注入一股清流；活動地點在佛光山桃園講堂，地址，桃園市桃園區中正路720號10樓。

4場講座時間分別是4月1日晚上7點30分、4月2日下午3點、4月9日下午3點、4月16日下午3點。

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  • 名聲天曉系列講座，即日起接受報名。（主辦單位提供）

    名聲天曉系列講座，即日起接受報名。（主辦單位提供）

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