農會選舉競爭激烈 東區農6理事關聖帝君前結盟

2017-03-04 11:12

［記者張存薇／台東報導］台東地區農會將於8日召開理、監事會，將選出理事長及候聘總幹事，現任總幹事李建通獲得多數理事支持，但因反對派持續「挖牆腳」，6位支持李的理事今天到卑南鄉文衡殿上香祈福，保祐農會運作順暢，並在關聖帝君前宣告6人同心力挺李建通。

東區農轄區包括台東市、卑南鄉，會員超過7000人，是台東縣最大的基層農會，也因為持續有派系糾葛，連續好幾屆選舉選情都不單純。

現任總幹事李建通爭取第3任，反對派持續串連，選舉過程也傳出疑似賄選案件，李建通從會員代表到理、監事選舉均掌握多數支持，不過反對派仍持續挖牆腳，力爭翻盤機會。

理事之一的楊招信指出，基層農友均認同李建通為農民打拚，因此與楊才松、李家澤、王景昌、莊政雄、呂東發6位理事及監事陳宗誠，一起到卑南鄉文衡殿祈福，也在關聖帝君前宣示全力支持李建通。

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