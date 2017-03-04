酷斃啦！長榮航空彩繪機 給你滿滿的酷企鵝
長榮航空首架酷企鵝彩繪機「郊遊機」4日正式啟航，「酷企鵝」特別現身於桃園機場歡送旅客。（記者朱沛雄攝）
〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕長榮航空彩繪機又有新朋友囉！長榮航空第一架以酷企鵝為主題的彩繪機─「郊遊機」今日正式登場，首航桃園－福岡及桃園－首爾航線，深受大、小朋友喜愛的超人氣角色「酷企鵝」要帶旅客出國玩耍囉！
長榮航空上午在桃園機場為「郊遊機」首航舉辦了簡單的儀式，以灑水禮慶祝新彩繪機首航，為了帶給旅客驚喜，「酷企鵝」特別現身於桃園及福岡機場歡送旅客，俏皮的酷模樣，讓旅客笑聲不斷，紛紛搶著和酷企鵝合影留念，長榮航空也特別準備了可愛又實用的「酷企鵝收納袋」，送給所有的首航旅客。
全球第一架酷企鵝彩繪機由立榮航空於2016年推出，飛航松山─馬公航線，頗受旅客好評。此次長榮航空以酷企鵝郊遊機飛航桃園-福岡及桃園-首爾航線，將酷企鵝率性、天真的形象彩繪於A330-300機身上，機身設計充分展現酷企鵝說走就走的玩酷個性，隨性背起小背包興高采烈的與花丸、熊貓妹、愛睏小烏龜及寵物小鱷魚等好夥伴快樂出遊去，帶著旅行必備的帽子、相機和零嘴，沿途充滿著笑聲，展開輕鬆自在的旅程。
除了機身彩繪之外，長榮航空也設計一系列專屬機上服務用品，包括酷企鵝抱枕、拖鞋、頭墊紙、撲克牌、兒童餐點、明信片、濕紙巾及安全須知卡等等30多項，讓愛耍帥的酷企鵝陪伴旅客度過難忘的搭機時光。
長榮航空也特別準備了可愛又實用的「酷企鵝收納袋」，送給所有的首航旅客。（記者朱沛雄攝）
長榮航空首架酷企鵝彩繪機「郊遊機」4日正式啟航。（記者朱沛雄攝）
長榮航空首架酷企鵝彩繪機「郊遊機」4日正式啟航。（記者朱沛雄攝）
長榮航空首架酷企鵝彩繪機「郊遊機」4日正式啟航。（記者朱沛雄攝）
長榮航空首架酷企鵝彩繪機「郊遊機」4日正式啟航，（記者朱沛雄攝）
長榮航空首架酷企鵝彩繪機「郊遊機」4日正式啟航，航空公司以灑水禮慶祝彩繪機首航。（記者朱沛雄攝）
長榮航空首架酷企鵝彩繪機「郊遊機」4日正式啟航，彩繪機上有酷企鵝抱枕、拖鞋、頭墊紙、撲克牌、兒童餐點、明信片及安全須知卡等30多項一系列專屬機上服務用品，讓愛耍帥的酷企鵝陪伴旅客度過搭機時光。（記者朱沛雄攝）
長榮航空首架酷企鵝彩繪機「郊遊機」4日正式啟航，彩繪機上有酷企鵝抱枕、拖鞋、頭墊紙、撲克牌、兒童餐點、明信片及安全須知卡等30多項一系列專屬機上服務用品，讓愛耍帥的酷企鵝陪伴旅客度過搭機時光。（記者朱沛雄攝）
長榮航空首架酷企鵝彩繪機「郊遊機」4日正式啟航，彩繪機上有酷企鵝抱枕、拖鞋、頭墊紙、撲克牌、兒童餐點、明信片及安全須知卡等30多項一系列專屬機上服務用品，讓愛耍帥的酷企鵝陪伴旅客度過搭機時光。（記者朱沛雄攝）
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標題：酷斃啦！長榮航空彩繪機 給你滿滿的酷企鵝
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