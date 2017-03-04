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合歡山突飄雪 民眾直播爽喊「下雪了！」

2017-03-04  11:08

〔即時新聞／綜合報導〕今日中部以北多為濕冷氣候，意外的是，合歡山在上午9點左右，竟有雨夾帶著雪一起降下，令上山的民眾喜出望外，還興奮地透過手機直播分享美景。

綜合媒體報導，今日清晨有一波水氣移入中部山區，合歡山區在上午9點前都保持在攝氏0度以下，在水氣配合低溫的情況下，先是在上午7點降下冰霰，並在9點開始降雪。

雖然降雪時間僅5分鐘左右，且落地後隨即融化，無明顯積雪，但在預期之外看到降雪，還是讓上山的遊客相當開心，拿出手機直播分享喜悅之情，興奮地說「下雪了！」

《蘋果日報》報導，翠峰派出所所長林慶松提到，目前登山客人數約為400人，且因地面一度結冰濕滑，在上午已發生路滑倒致擦撞的意外，提醒上山民眾注意行車安全與保暖。

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  • 合歡山突然降雪，令民眾相當開心。（圖片擷取自「合歡山玩雪團」臉書）

    合歡山突然降雪，令民眾相當開心。（圖片擷取自「合歡山玩雪團」臉書）

  • 合歡山突然降雪，令民眾相當開心。（圖片擷取自「合歡山玩雪團」臉書）

    合歡山突然降雪，令民眾相當開心。（圖片擷取自「合歡山玩雪團」臉書）

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