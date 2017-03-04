2公尺蝴蝶蘭開出30朵花！國際蘭展開園迎客

長達2公尺的蝴蝶蘭，1株開30朵蘭花。（記者楊金城攝）

2017-03-04 10:58

〔記者楊金城／台南報導〕在台南後壁蘭花生技園區舉辦的2017台灣國際蘭展上午9點正式開園，對外開放參觀，許多遊客排隊入園搶第一時間觀賞蘭花之美，十分熱鬧。

其中在鬥艷館，美商三好農業台灣分公司展出5株長達2公尺的蝴蝶蘭，1株開出30朵蘭花，長長一串蘭花，讓人驚艷。

蘭展開園由麻豆培文國小的薩克斯風演奏「關子嶺之戀」揭開序幕，再由台南市長賴清德、農委會農糧署長陳建斌敲鑼正式開園，並和台南市議長賴美惠、農業局長許漢卿一起歡迎入園遊客。

賴清德說，成大基金會承辦第13年舉辦的2017台灣國際蘭展，規模比往年更大、蘭花更多、更漂亮、「台南台蘭生生不息」主題有特色，全國民眾不要錯過今年蘭展。

陳建斌說，台灣蘭花年產值高達2億美元，其中9成外銷，農委會將努力持續和外國談判蘭花外銷、品質保鮮技術研究、外國品種登記權。

開園後，遊客絡繹不絕湧入展館，爭睹蘭花製作而成台灣帝雉的風采。大獎花前也擠滿賞花拍照的人群，創新導入的虛擬實境（VR），透過沉浸式互動投影等手法，創造出視覺、聽覺與觸覺結合的獨一無二觀賞經驗，更讓遊客們都說好看好玩。

今年蘭展以「DISCOVER SUSTAINABLE ORCHIDS 台南台蘭•生生不息」為主題，規劃爭奇館、鬥豔館、幸福館、未來館等四大展館，展示嘉德麗蘭、蝴蝶蘭、文心蘭、石斛蘭及其他蘭屬蘭花多達2萬多株，千姿百媚。

成大研究發展基金會表示，新營客運配合蘭展加開班車，增加密度，進入園區在迎賓廣場下車，離開園區時也在迎賓廣場上車，歡迎民眾多多搭乘大台南公車前來參觀。如果自行開車前來，可停放在園區停車場，再搭接駁車到展場參觀。

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蘭展台灣帝雉主場景。（記者楊金城攝）

民眾爭相拍蘭花之美。（記者楊金城攝）

台南市長賴清德（前左二）、議長賴美惠（前左一）、農業局長許漢卿（前右一）歡迎蘭展入園第一位遊客。（前右二）。（記者楊金城攝）