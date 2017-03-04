林務局關山辦贈苗活動 義診、樂團來助陣
2017-03-04 11:00
〔記者王秀亭／台東報導〕林務局關山工作站今天上午在關山天后宮，舉辦縱谷地區第1場社區贈苗活動，民眾雖須準備發票或廢電池兌換，仍吸引許多民眾排隊領取。關山工作站主任葉明璋表示，縱谷地區今年分別在關山、池上、鹿野，各規劃1場社區贈苗活動，包括海端、延平等鄉鎮則有校園植樹活動。
今天贈苗活動由在地的「彈撥台九線」國樂團，演奏多首悠揚的樂曲聲中開始，副議長陳宏宗也在現場準備爆米花，讓排隊和觀賞的民眾「解饞」，有好聽的音樂加上美味的零嘴，雖然要排隊，反而充滿歡樂氣氛。
贈苗活動另外安排羅雙喜吹奏薩克斯風、關山慈濟醫院血壓血糖檢測、關山消防隊心肺復甦術教學、山林滅火裝備體驗等。
葉明璋指出，今天關山社區贈苗活動苗木部分，有含笑花、杜鵑花、梔子花；香草部分則有薰衣草和芳香萬壽菊，參加現場血糖檢測和攤位體驗者，也能獲得香草植物。
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