好有活力！台東中小學聯運 千名選手競技
2017-03-04 10:40
［記者張存薇／台東報導］台東縣中小學聯合運動會今天開幕，近千位選手在田徑場上一較高下，剛好天氣好轉、陽光露臉，選手們表現佳。
中小學聯運包括高中選手111人、國中274人、國小559人，是近5年來參賽選手最多的一次，縣長黃健庭、立委劉櫂豪均到場勉勵學生，黃健庭表示，台東縣近年來持續加強基層體育，希望選拔出優秀的選手，進軍4月25日在彰化舉辦的全國中等學校運動會。
他指出，台東縣去年在全中運表現優益，拿下20金、26銀、19銅，在各縣市排名第6，六都中也贏過台南市。
今天台東市天氣好轉，陽光露臉，上千位選手、家啦啦隊齊聚台東縣立體育場，選手盡全力往前、親友則大聲加油打氣，希望一連兩天的比賽中，選手都能奪得佳績。
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