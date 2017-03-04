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這樣的婚佈好嗎？ 網友驚呼像靈堂...

2017-03-04  11:23

〔即時新聞／綜合報導〕這樣的婚佈大家喜歡嗎？1名網友在批踢踢發問，表示友人即將結婚，因小倆口需自掏腰包宴客，想找便宜的婚禮佈置，目前有4個選項，價錢一樣，但色系難以決定，遂請他上女版（WomenTalk）詢問網友意見，長輩可能會喜歡那一種，不料，毒蛇鄉民卻說，看起來好像「靈堂」。

原PO表示，不論是粉紅系Hello Kitty風、海洋藍小熊風，或是豪奢金簡約風，以及金摻粉綜合風，4種風格同樣價格，因此這對新人僅能以色系去評斷。網友見照忍不住吐槽，「都滿俗的，硬要就粉紅色」、「覺得不像辦喜宴」；也有人毫不留情直批，「我覺得全部都好像靈堂、告別式」、「感覺像國中生做的，你不是認真的要弄成這樣吧？」

網友建議，可以「把中間的放大版照片拿下來，用那種木頭大架子架起來放旁邊，應該可以解決像靈堂的問題」，若想省錢，「不如不做婚佈」，改為「收禮桌佈置一下放個婚紗照」、「乾脆做個背板拍照就好」；少數網友調侃，「醜到有剩，重挑吧」、「看起來很廉價」、「多看看別人怎麼佈置」；部分網友則說，要結婚宴客的是這對新人，他們看了喜歡最重要，至於美醜是見仁見智，外人無從批評。

《蘋果日報》報導，業者表示，這組商品佈置是搭配從禮桌至入口、約10米長空間使用，但因照片關係，需壓縮在3米大空間，視覺上擺設看起來較擠，這種DIY佈置也有網路教學，消費者拿到材料後，可依個人巧思，搭配出適合自己的用法。至於一連串負評，業者表示，感謝網友的指教。

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  • 1名網友在批踢踢女版代友人詢問婚禮佈置的問題。（組合圖，擷取自批踢踢女版）

    1名網友在批踢踢女版代友人詢問婚禮佈置的問題。（組合圖，擷取自批踢踢女版）

  • 根據網友提供的婚佈圖片，鄉民表示，看起來有點像靈堂。（組合圖，擷取自批踢踢女版）

    根據網友提供的婚佈圖片，鄉民表示，看起來有點像靈堂。（組合圖，擷取自批踢踢女版）

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相關關鍵字： 佈置 婚禮 宴客 批踢踢 靈堂
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