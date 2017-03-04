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台灣星巴克賣比日本貴！蔡阿嘎嚇呆...怒罵「憑什麼」

蔡阿嘎發現台灣的星巴克竟然賣的比日本還貴，這讓他怒喊憑什麼！（圖擷取自YouTube）

2017-03-04  10:35

〔即時新聞／綜合報導〕統一星巴克咖啡日前調漲，小杯拿鐵更飆破百元，甚至比日本售價還貴，引起外界討論；網路紅人蔡阿嘎到了日本買星巴克，則是嚇呆，發現台灣的星巴克竟然賣的比日本還貴，這讓他怒喊憑什麼！

蔡阿嘎日前在YouTube上傳一隻「意想不到！！台灣的星巴克竟然賣比日本貴？」影片，蔡阿嘎表示，雖然日本物價比我們貴很多，但他們星巴克比我們便宜，以拿鐵和卡布奇諾為例，日本超大杯賣125元，「我們卻賣150元？」

這讓蔡阿嘎連續飆罵「憑什麼」多次，他不滿說，「我們薪水比人家低那麼多，憑什麼賣到150元？足足貴了25元耶，而且日本喝起來還比較好喝，牛奶不一樣，絕對不是林鳳營的」！

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