假面閨密 12星座為了「這個」背叛妳！

2017-03-04 11:43

〔即時新聞／綜合報導〕俗話說「知人知面不知心！」陳姓女模慘遭認識2年多的閨密梁思惠設局讓男友劫財殺害，「閨密的背叛」引起網友熱烈討論。閨密到底是真心對待？還是虛情假意？星座網站《好命團》就曾整理出12星座女閨密會為了什麼而背叛？

《牡羊座》不要對不起我

牡羊天生義氣凜然，妳對她好一分，她會十分來回報妳。但妳若對不起他半分，她也會千萬倍奉還給妳。

《金牛座》金錢

錢是金牛座的人生哲學，「人跟什麼過不去都可以，就是不能跟錢過不去！」容易為了錢而發生衝突懷恨在心。

《雙子座》男人

如果有雙子座閨密，拜託要看好妳的男人，好奇的雙子每天聽妳碎念同一個男人，可能會驅使她去搶妳的男人。

《巨蟹座》家人

如果要在家人與閨密之間做選擇，那麼她肯定會選擇家人。如果家人有所求，哪怕是傷害或對不起妳，她也不會拒絕家人的請求。

《獅子座》看不慣

千萬不要在她面前炫耀，雖然她自己很喜歡炫耀，但看不慣別人洋洋得意。一旦她看不順眼了，就會想辦法挫妳的威風和自信，讓妳搞懂誰才是女王。

《處女座》羞辱

處女座可沒妳想的這麼大肚量，即使是開玩笑，在她看來就是羞辱，讓她找到機會，她會不客氣報復。

《天秤座》外貌

如果妳的長相不太出眾，那麼她絕對會像老母雞護著小雞般對妳好。但若有人誇獎妳比她漂亮、有氣質、有才華，那她內心絕對會恨得牙癢癢，背後對妳使些手段讓妳出糗。

《天蠍座》權勢

天蠍座為了權勢和地位什麼都可以犧牲。但如果妳們沒有利益衝突，站在同一邊時，她能給予妳最真摯的友情。但一旦反目，她的背叛比誰都來得又急又快。

《射手座》易被人利用

射手座神經一向比較大條，耳根子軟、做事衝動、易怒，容易遭人挑撥利用，看不清真相就誤會妳。

《摩羯座》事業

為成功不擇手段的魔羯座，工作是她人生的全部，為了前途或是自己堅持的理念，她會不惜犧牲多年的感情。

《水瓶座》嫉妒心

水瓶不會忌妒妳比她好，但如果她覺得在妳心裡的地位，漸漸被別人取代時，她便會恨妳，並進一步摧毀妳所在意的人事物。

《雙魚座》愛情

雙魚座不會為了愛情而對妳下毒手，只是一旦她談起了戀愛，就是她的生命，她的心再也騰不出地方來容納妳。