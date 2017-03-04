假面閨密 12星座為了「這個」背叛妳！
〔即時新聞／綜合報導〕俗話說「知人知面不知心！」陳姓女模慘遭認識2年多的閨密梁思惠設局讓男友劫財殺害，「閨密的背叛」引起網友熱烈討論。閨密到底是真心對待？還是虛情假意？星座網站《好命團》就曾整理出12星座女閨密會為了什麼而背叛？
《牡羊座》不要對不起我
牡羊天生義氣凜然，妳對她好一分，她會十分來回報妳。但妳若對不起他半分，她也會千萬倍奉還給妳。
《金牛座》金錢
錢是金牛座的人生哲學，「人跟什麼過不去都可以，就是不能跟錢過不去！」容易為了錢而發生衝突懷恨在心。
《雙子座》男人
如果有雙子座閨密，拜託要看好妳的男人，好奇的雙子每天聽妳碎念同一個男人，可能會驅使她去搶妳的男人。
《巨蟹座》家人
如果要在家人與閨密之間做選擇，那麼她肯定會選擇家人。如果家人有所求，哪怕是傷害或對不起妳，她也不會拒絕家人的請求。
《獅子座》看不慣
千萬不要在她面前炫耀，雖然她自己很喜歡炫耀，但看不慣別人洋洋得意。一旦她看不順眼了，就會想辦法挫妳的威風和自信，讓妳搞懂誰才是女王。
《處女座》羞辱
處女座可沒妳想的這麼大肚量，即使是開玩笑，在她看來就是羞辱，讓她找到機會，她會不客氣報復。
《天秤座》外貌
如果妳的長相不太出眾，那麼她絕對會像老母雞護著小雞般對妳好。但若有人誇獎妳比她漂亮、有氣質、有才華，那她內心絕對會恨得牙癢癢，背後對妳使些手段讓妳出糗。
《天蠍座》權勢
天蠍座為了權勢和地位什麼都可以犧牲。但如果妳們沒有利益衝突，站在同一邊時，她能給予妳最真摯的友情。但一旦反目，她的背叛比誰都來得又急又快。
《射手座》易被人利用
射手座神經一向比較大條，耳根子軟、做事衝動、易怒，容易遭人挑撥利用，看不清真相就誤會妳。
《摩羯座》事業
為成功不擇手段的魔羯座，工作是她人生的全部，為了前途或是自己堅持的理念，她會不惜犧牲多年的感情。
《水瓶座》嫉妒心
水瓶不會忌妒妳比她好，但如果她覺得在妳心裡的地位，漸漸被別人取代時，她便會恨妳，並進一步摧毀妳所在意的人事物。
《雙魚座》愛情
雙魚座不會為了愛情而對妳下毒手，只是一旦她談起了戀愛，就是她的生命，她的心再也騰不出地方來容納妳。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 進香團國道火燒車！20多尊神像全燒毀
- 程宇姦殺女模「女友在場」 她竟想提不在場證明
- 送蛋糕糾紛罵髒話 店家判賠5千上訴逆轉勝
- 超扯！搖滾歌手模仿IS拍「斬首」影片
- 誤植1棵陰香 花1萬元砍除
- 曾獲散打搏擊冠軍 特搜隊員登山失蹤
- 5大學徵才博覽會 逾3萬個職缺
- 通風豎井美化 台鐵不買單
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ministry confirms woman missing in South Korea
- 浩子出走有預兆 阿翔解密3年前《綜藝大集合》拆夥
- 設局姦殺女模 程宇與女友羈押禁見
- 【微小說】瓶中玫瑰
- 比特幣打頭陣 區塊鏈掀4次工業革命
- 瞎毀！ 大竹候車亭丟路旁
- 卡爾文森號巡南海 確保航行自由
- 與馬不同調 吳敦義：或統或獨 都為台海掀波濤
- MLB》胡智為狀況超火 6上6下奪救援成功
- 縱火報復奪6命 惡男判死
- 中將領說「部署薩德就解放台灣」 網友笑他好像...
- 告別中華台北！經典賽門票印「台灣」 球迷超興奮
- 婆媳28年愛在心裡 獲全國模範表揚
- 涉嫌設局殺閨密 梁思惠辯：我和她情同姊妹
- 別接外拍了... 父、初戀男友都勸她
- 閨密誘殺 小模遭性侵勒斃
- 經典賽》你絕對想不到！ A組安打王在台灣隊
- 【朵朵小語】自己的人生
- 解放軍嗆聲 美若在台部署薩德 就是解放台灣之時
- 高雄》亞聚又出包 魚塭、民宅「一夜染黑」
- 埋有害廢棄物 歇業熱裂解廠遭查獲
- 葉倫暗示「進一步升息可能是適當的」
- 2.5億改造 竹市動物園4月底封園
- 涉嫌設局殺閨密 梁母替女兒護航：她也是受害者
- 松浦亞彌當媽後飄嬸味 密謀東山再起
- NBA》25記三分狂轟老鷹 騎士締聯盟新紀錄
- 獨立冷傲 Tiffany自信女力
- 消保官抽查電影造型塑膠杯 4款不合格
- 自由廣場》北桃利益共同體
- 外勞跌落高溫廢水池 抽水救起已無心跳
- 經典賽直播╱Eleven Sports全包 公視選播20場
- 戲春大稻埕 不只看戲還能做戲服
標題：假面閨密 12星座為了「這個」背叛妳！
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email