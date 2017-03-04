西部7縣市空品警戒 高雄幾乎全區「不良紅」！
2017-03-04 09:40
今天上午西部7縣市空品警戒。（擷取自環保署空氣品質監測網）
〔記者楊綿傑／台北報導〕陽光露臉，許多民眾可能考慮出遊，不過中南部民眾要注意，今早有7縣市24個測站空氣品質指標（AQI）達到「警戒橘」以上標準，其中高雄地區AQI幾乎全區達到「不良紅」，有健康疑慮。
根據環保署空氣品質監測網資料，AQI出現「警戒橘」的縣市包括南投縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、金門縣等，指標污染物為細懸浮微粒（PM2.5）；AQI出現「不良紅」的狀況，全部都集中高雄市，包括橋頭、鳳山、大寮、楠梓、仁武、左營、前金、前鎮、復興、小港，以及屏東測站等。
環保署提醒，出現警戒橘的地區，敏感族群如心血管、呼吸道疾病患者，以及老人、孩童都須特別注意考慮減少戶外劇烈活動，至於不良紅地區，對所有民眾都造成健康威脅。
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