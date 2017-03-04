03/04 各報重點新聞一覽

2017-03-04 06:41

自由時報

閨密誘殺 小模遭性侵勒斃

蛇蠍女模梁思惠與同行閨密陳姓女模，曾因外拍接案而不愉快，梁女竟勾結性侵通緝犯男友程宇設下死亡陷阱，假藉外拍將陳女誘到台北市一棟大樓的廢棄地下室，由程男性侵、勒殺陳女；令人髮指的是，梁女居然拿手電筒在旁打燈，冷血旁觀血腥殘忍的過程。

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黃之鋒等人來台 暴力接機// 白狼之子起訴 可處3年刑

「香港眾志」秘書長黃之鋒等民主人士，今年一月七日搭機來台時，遭到竹聯幫大老、中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂次子張瑋等人的「暴力接機」，並在機場衝撞警方，造成員警受傷，桃園地檢署昨天偵結，依妨害公務罪嫌起訴張瑋及三名統促黨的幹部。

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一中承諾書連爆 清大等5校也簽

世新大學被質疑簽署一中承諾書後，教育部目前掌握簽署研修承諾書的學校還包括清華大學、中華大學、中原大學、朝陽科大、靜宜大學，其中清大為頂尖國立大學，其餘為私校；教育部長潘文忠昨直言，清大此舉與「兩岸人民關係條例」有所牴觸，陸委會主委張小月表示，這些案例初步看起來已然違法，並有相關罰則，但細節有待教育部釐清。

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蘋果日報

行兇後 惡情侶逛101 爽住飯店

警方偵辦陳姓小模遭性侵殺害案，查出嫌犯程宇在周三行兇後，返回女友梁思惠住處洗澡、更衣，兩人隨即到台北101、光華商場逛街，然後搭高鐵到台中入住五星級長榮桂冠酒店享樂，還去逛逢甲夜市，毫無愧疚，警方大罵：「殺了人還可以一路從台北玩到台中，實在太冷血了！」另梁女在案發後面對死者姊姊找人，還狡詐用陳女手機冒充陳女回覆LINE，試圖營造陳女還在世假象，但遭識破。

搭遊覽車 擬強制繫安全帶

蝶戀花旅行社賞櫻團上月13日發生33死、11傷的重大車禍，交通部昨召開改善會議，指已在蒐集國外資料評估遊覽車全車強制繫安全帶，預計下月檢討法規、研議是否推動，完成修法前，籲民眾搭遊覽車要繫安全帶。另下月也將修訂規定、要求遊覽車須安裝GPS以掌握行程，9月起查核。

聯合報

馬英九接受CNN專訪 稱蔡英文「我們的總統」

中華民國前總統馬英九在美國有線電視新聞網（CNN）3日播出的專訪中表示，若美國與中國大陸發生貿易戰爭，真的是難以想像（unthinkable），對東亞地區也非常負面；他並說，「一中政策」是美中關係基石，若受到挑戰，結果將會非常嚴重，對美中造成重大影響，台灣也不會受益。

墾丁4海域擬劃生態保護區 地方反對

墾丁國家公園海域擁有珍貴的珊瑚礁生態，但有多處珊瑚礁海域面臨人為壓力，墾管處在第4次通盤檢討時，規畫將後壁湖、眺石海洋資源保護示範區共4處海域提升為生態保護區。因對潛水和觀光產業造成衝擊，地方多表反對。

中國時報

軍艦開槍攔截 我漁船遭緬甸扣押 付1萬美金保護費

屏東琉球籍興川吉號漁船1月25日航往緬甸高當漁港卸貨途中，突聞1聲槍響後即遭緬甸軍艦扣押，台籍船長蔡瑞賢和9名菲籍漁工就此無故遭軟禁船上，直到3日晚上緬甸政府收到1萬美金「保護費」之後，今天將獲釋放。船長侄兒蔡世孝怒斥「我們沒有違法，為何還要被罰錢，形同擄船勒贖！」

水庫蓄水率直直落 擴大限水 苗、高剉咧等

全台水庫蓄水率持續下降，經濟部下周四（9日）水情會議將討論是否擴大第一階段限水區域，苗栗、高雄恐列下波「夜間減壓」地區。此外，會中將討論新北板新、桃竹是否進入二階限水，水利署研判，避免衝擊工業用戶，本月應該尚不會實施，最快時點落在4月。