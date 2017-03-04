週末假期氣溫回升 下週一冷氣團來襲轉濕冷
中央氣象局指出，今天（4日）清晨氣溫仍偏低，中部以北及宜蘭低溫只有13至15度左右，其他地方則在16到18度，白天回暖。（資料照，記者黃志源攝）
〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（4日）清晨氣溫仍偏低，中部以北及宜蘭低溫只有13至15度左右，其他地方則在16到18度，白天回暖。天氣方面，今晚到明晨有一小波水氣接近台灣，因此中部以北地區有機會出現局部飄雨的情形。
氣象局表示，今天白天各地氣溫回升，北部及東半部高溫來到20至24度，中南部更是有25到28度，西半部日夜溫差大。天氣方面，今晨由於水氣接近，中部以北地區有局部飄雨情形，白天之後天氣回穩，西半部多為多雲到晴，東半部地區和北部山區雲量較多，偶爾出現局部性的短暫雨。
氣象局預估，週日（5日）白天大部分地區仍是穩定且溫暖的天氣，只有東半部地區可能有點局部短暫雨。溫度方面，各地的高溫都有機會來到24度以上，南部甚至在26到28度間。氣象局提醒，晚上開始隨著鋒面逐漸接近台灣，北部地區水氣會增多，降雨機率將提高。
氣象局表示，下週一起至週三（6日至8日）受到新一波大陸冷氣團及華南雲雨區的影響，台灣各地天氣變得不穩定，其中北部及宜蘭地區將轉為陰雨的天氣型態，白天高溫也會明顯下降，一整天都是較為溼冷的感覺。
國際都市氣象：
空氣品質方面，今天高屏地區為紅色警示（對所有族群不健康），金門、中部及雲嘉南地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好到普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。
|各地體感溫度預報 （°C）
|北部
|中部
|南部
|東部
|15 ~ 23
|16 ~ 23
|19 ~ 26
|15 ~ 20
今日天氣預報。（取自氣象局網站）
今日各地紫外線多為中至高量級。（取自氣象局網站）
今天高屏地區為紅色警示（對所有族群不健康），金門、中部及雲嘉南地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好到普通等級。（圖片取自環保署空氣品質監測網）
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