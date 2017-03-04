單車騎上人行道 台北市最快5月嚴加取締
自行車騎上人行道（含騎樓），最快今年5月起嚴加取締！（記者陳紜甄攝）
〔記者陳紜甄／台北報導〕自行車騎上人行道（含騎樓），最快今年5月起嚴加取締！民眾騎乘自行車風氣盛行，但「人車共道」亂象層出不窮。對此，市長柯文哲曾下令交通局擬訂6個月宣導計畫，呼籲民眾守法。交通警察大隊表示，宣導期預計5月結束，最快當月開始，針對騎在人行道的自行車，加強取締。
據統計，民眾「騎在人行道（含騎樓）行駛」的違規件數，近兩年取締件數有百件，僅次於闖紅燈與等不依號誌行駛的違規件數。興亞里長林芳薇表示，自行車行駛人行道的亂象，是北市普遍存在的現象，應加強改善。因此去年11月，市長柯文哲在里長座談會下令，交通局擬定6個月宣導計畫，呼籲民眾守法。
宣傳計畫今年5月結束後，就會加強自行車違規取締。民眾游先生批評，執法取締「本末倒置」。民眾騎在馬路上與公車、小客車爭道很危險，不得已才會「違規」與行人爭道。他認為，交通局應鼓勵大眾搭乘大眾運輸工具，減少道路車流，民眾才敢在馬路上騎自行車。
大安區基層警察表示，目前僅針對自行車闖紅燈與逆向行駛取締，如看見自行車騎在人行道，僅是勸導，不會開單。他並說，北市的自行車道有限，馬路上車又多，基於安全考量，民眾才會在人行道騎車。執法員警也很無奈，「開這單子對民眾安全沒有幫助，而且擾民。」
北市目前僅有部分重要道路設有自行車道。游先生表示，順著自行車道標誌騎乘行經鬧區時，卻發現鬧區附近無設置自行車道，才會騎上人行道。記者實訪後，也發現騎乘自行車前往捷運忠孝復興站等鬧區，周圍店家與百貨林立，但無規劃自行車道，造成「人車爭道」現象普遍。
游先生並指出，自行車是普遍的通勤工具。交通局應先完善北市自行車路網，打造自行車通勤環境，再談違規「取締」。
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