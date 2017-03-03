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改善竹北中華與環北路口壅塞 調整號誌、增闢車道

為改善台1線中華路轉環北路的壅塞情況，新竹縣政府表示，已調整路口的紅綠燈秒數，南下車道也重新配置成3個車道。（記者廖雪茹攝）

2017-03-03  23:39

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣竹北市沿河街元月16日改為單行道之後，有民眾抱怨從台1線中華路轉環北路容易塞車；縣府交通旅遊處表示，除已適度調整紅綠燈秒數，南下車道也重新配置成3個車道，盼加速車流，請民眾依循方向行駛。

竹北市外環道—環北路在元月10日通車後，因路口複雜，加上沿河街原本為雙向行駛，造成不少汽、機車左轉逆向走鐵道橋下道路，險象環生；經縣府相關單位檢討，元月16日起已將沿河街改為單行道，卻發生多名用路人逆向行駛沿河街，近日還有民眾抱怨中華路更容易塞車了。

交旅處表示，由於沿河街調整為單行道，原本在該路口南下左轉車流，移轉到中華路與環北路口；為了紓解車潮，已進行路口號誌時制調整，增加南下直行與左轉秒數，也轉請公路總局配合重新配置中華路的南下車道，由原2車道（1左轉、1直行車道）調整為3車道（1左轉、2直行車道），希望能加速車流。

警察局表示，為維持行車安順，尖峰時段仍安排交通隊和竹北警方協助交通指揮，請民眾遵循方向行駛，以免發生事故；一旦被查獲逆向行駛者，依法可處900元罰锾。

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